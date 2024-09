ASUS ha presentato ufficialmente la nuova linea di schede madri X870E/X870. Esse sono state progettate per offrire prestazioni straordinarie. Soprattutto grazie ai potenti processori AMD Ryzen serie 9000 basati sulla moderna architettura Zen 5. Questa serie, anticipata durante la Gamescom 2024, si distingue per l’adozione del socket AMD AM5. Il quale assicura piena compatibilità con le CPU di nuova generazione. Grazie a un aumento del 16% delle istruzioni per ciclo (IPC) rispetto ai processori precedenti, tali schede madri sono perfette per massimizzare le prestazioni in ambito gaming, creativo e professionale.

ASUS ha introdotto diverse innovazioni tecnologiche. Abbiamo, ad esempio, l’AI Overclocking, che ottimizza automaticamente le prestazioni del processore. Ma anche l’AICooling II, che gestisce il raffreddamento del sistema regolando le ventole in base alla temperatura, riducendo rumore e consumi.

Novità ASUS: tecnologie innovative e facilità d’uso

Le schede madri X870E/X870 non si limitano solo a migliorare le prestazioni. Esse offrono anche una connessione avanzata, grazie al supporto per WiFi7 e la tecnologia ASUS WiFi Q-Antenna. La quale garantisce una connettività stabile e velocità elevate. Sono presenti anche slot PCIe 5.0, che offrono maggiore larghezza di banda per schede grafiche e dispositivi di archiviazione. Oltre a porte USB4 capaci di trasferire dati fino a 40 Gbps. Tutto ciò assicura una grande versatilità e la possibilità di utilizzare i dispositivi più recenti senza compromessi sulle prestazioni. La serie supporta poi anche memorie DDR5, essenziali per le applicazioni più complesse. Offrendo così una configurazione ideale per chi cerca un’esperienza d’uso più fluida e potente.

L’ azienda ha incluso anche tecnologie uniche per semplificare e migliorare le prestazioni complessive del sistema. La serie X870E/X870 introduce la tecnologia NitroPath DRAM, disponibile su modelli specifici come la ROG Crosshair X870E Hero. Grazie a cui è possibile ottenere una maggiore stabilità e velocità nella gestione delle memorie DDR5. Fondamentali per applicazioni pesanti e carichi di lavoro elevati. Altre innovazioni, come il Dynamic OC Switcher e il Core Flex, permettono agli utenti di spingere le capacità del processore ai massimi livelli. Regolando automaticamente le impostazioni della CPU in base al carico di lavoro.

Ma non è tutto

ASUS ha pensato anche agli appassionati del fai-da-te con soluzioni innovative che rendono il montaggio del PC più semplice e accessibile. La serieX870E/X870 integra infatti il sistema PCIe Slot Q-Release Slim. Il quale permette di installare o rimuovere schede grafiche senza l’uso di attrezzi. Anche gli SSD M.2 possono essere gestiti facilmente grazie ai sistemi M.2 Q-Latch e M.2 Q-Slide. Essi semplificano l’installazione e la sostituzione di questi componenti. In più, ASUS ha provveduto a lanciare un’iniziativa di cashback che offre fino a 250€ di rimborso per l’acquisto di prodotti della nuova serie. Così da rendere l’aggiornamento del PC ancora più conveniente.

Con la combinazione di funzionalità avanzate, prestazioni elevate e facilità d’uso, la nuova serie di schede madri X870E/X870 rappresenta una soluzione all’avanguardia per soddisfare le esigenze di gamer, creativi e professionisti. In

quanto garantiscono un miglioramento notevole in termini di velocità e potenza. Ma anche un’esperienza d’uso semplificata e accessibile a tutti.