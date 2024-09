La prossima famiglia di flagship realizzata da Oppo sarà la serie Find X8 con tre modelli, la versione base sarà affiancata dalla Pro e dalla Ultra. Il debutto di questa coppia di device è atteso ad ottobre, molto probabilmente nella seconda metà del mese e il lancio avverrà in occasione di un evento dedicato.

In attesa di avere maggiori dettagli in merito da parte di Oppo, dobbiamo affidarci alle indiscrezioni emerse in rete in queste ore. Un nuovo report ha rivelato che il Find X8 sarà caratterizzato da una batteria da 5.700 mAh.

Rispetto alla precedente generazione, il salto è notevole se si considera che il Find X7 era caratterizzato da una batteria con capacità di 5.000 mAh. Inoltre, l’aumento della capacità e di conseguenza dell’autonomia sarà accompagnato anche da un ulteriore gradito cambiamento.

Nonostante la batteria da 5.700mAh, nettamente più capiente del modello precedente, il nuovo Oppo Find X8 manterrà il proprio peso contenuto

Il prossimo flagship sarà più leggero in confronto al predecessore. Nonostante la batteria così capiente, il peso dello smartphone sarà inferiore ai 200 grammi. Al momento le indiscrezioni non hanno indicato il valore esatto, ma certamente è una notizia molto interessante nell’usabilità quotidiana.

Oppo ha avviato un processo di transizione sui propri device per limitarne il peso e favorire gli utenti. Già con il Find N2 era possibile vedere i risultati di questa nuova filosofia. Tuttavia, per riuscirci, il produttore ha dovuto modificare la tecnologia usata per le batterie.

Oppo utilizza anodi al silicio ad alta densità nelle batterie e anche la famiglia Find X8 potrà contare su questa tecnologia. In questo modo, è possibile aumentare la capacità della batteria ma, al tempo stesso, ridurre peso e dimensioni rispetto alle batterie tradizionali.

Ci aspettiamo che la super batteria di Oppo verrà impiegata anche su Find X8 Pro e Ultra, con conseguenti vantaggi in termini di peso. Le prestazioni saranno assicurate dal SoC MediaTek Dimensity 9400 che si preannuncia in grado di competere con lo Snapdragon 8 Gen 4 e l’Apple A18 Pro.