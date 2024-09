iPhone 16 Apple a prezzo FOLLE, dove? Da EXPERT

L’attesa è finita. Finalmente, il rivoluzionario iPhone 16 è disponibile in preordine da Expert. Troverete il luogo dei sogni per chi cerca qualità e convenienza in un unico posto. Non si tratta solo di un telefono, ma di un gioiello tecnologico capace di ridefinire completamente il concetto di smartphone. Pensavate che uno smartphone non potesse più stupire? L’iPhone 16 dimostra il contrario. I suoi bordi sottilissimi e il corpo in titanio lo rendono non solo resistente, ma anche incredibilmente elegante, un vero capolavoro di design da portare sempre con sé.

Lo schermo, poi, è un’esperienza visiva senza paragoni! Con un display ancora più ampio e colori ancora più vividi, guardare video o navigare diventa un piacere. Ma non è tutto! Chi desidera un’esperienza ancora più immersiva può optare per il maestoso iPhone 16 Pro Max! Qui il display è addirittura da 6,9″. Per chi preferisce un formato più compatto, il 16 Pro con schermo da 6,3″ è la soluzione ideale. Tutti i dettagli sono benissimo esplicati su Expert, tranquilli!

Ordina l’iPhone da Expert per scoprire la magia della tecnologia

Non è forse il momento di cambiare marcia e puntare sul meglio? Il cuore pulsante dell’iPhone 16 è il nuovissimo chip A18 Pro, che garantisce prestazioni sorprendenti. Con questa potenza a disposizione, gestire le applicazioni più complesse o affrontare lunghe sessioni di gaming diventa un gioco da ragazzi. Vi chiedete se l’iPhone 16 possa tenere il passo con le vostre esigenze quotidiane? Assolutamente sì! La versione Pro Max offre una batteria in grado di durare fino a 33 ore di riproduzione video, mentre il modello Pro arriva a 27 ore, assicurando che possiate vivere una giornata senza pensieri.

La nuova fotocamera ultra-grandangolare da 48MP poi è semplicemente mozzafiato, capace di catturare ogni dettaglio anche in condizioni di luce praticamente inesistente. Volete immortalare i vostri momenti con video di qualità cinematografica? Con il supporto a Dolby Vision 4K a 120 fps, i vostri video raggiungeranno un livello di nitidezza mai visto prima. Cosa aspettarsi di più? L’iPhone 16 è già pronto a proiettare il futuro nelle vostre mani. Visitate Expert o il sito online per preordinare il vostro iPhone e fare un balzo nel domani!