Mercedes abbandona per sempre i SUV coupé?

Era il 2008 quando la BMW X6 ha debuttato, creando un nuovo segmento: il SUV coupé. La sua combinazione di lusso e sportività ha subito conquistato il mercato globale. Non è passato molto tempo prima che altri costruttori si lanciassero in questa nicchia. Mercedes, ad esempio, ha introdotto la sua prima GLE Coupé nel 2015, un’auto dalle linee eleganti e distintive. Questo modello, così come la più piccola GLC Coupé, ha riscosso grande successo in mercati come quello italiano. Ma il mercato evolve e cambia costantemente. Secondo il magazine tedesco Handelsblatt, le coupé di Mercedes potrebbero presto uscire di scena. Si parla, infatti, di un calo della produzione di questi modelli. Ma Mercedes eliminerà davvero le sue coupé SUV? Oppure c’è un’altra soluzione in vista?

Un unico modello di SUV Mercedes per il futuro?

Le voci riportate citano alcune fonti interne all’azienda. Quindi è doveroso prendere la notizia con le dovute cautele. Potrebbe essere plausibile tuttavia che Mercedes-Benz stia pensando a un rinnovamento della gamma. Una delle ipotesi è la fusione di questi due modelli in uno solo. La cosa già è avvenuta in passato. L’azienda ha già fatto la stessa mossa infatti con la nuova CLE. Una scelta che risponderebbe alla strategia di semplificazione della gamma Mercedes, volta a ridurre la complessità della sua offerta.

Si parla già di una nuova GLC prevista per il 2026, ma non è ancora chiaro se manterrà le caratteristiche da coupé o addirittura il nome GLC. L’azienda, tuttavia, non ha ancora confermato nulla di ufficiale. Al contrario, Mercedes ha appena rinnovato i suoi SUV coupé con nuovi motori e versioni ibride plug-in. Per il momento, dunque, sembrano esserci ancora progetti per queste auto. Resta da vedere come Mercedes affronterà la domanda del mercato nei prossimi anni. I SUV coupé continueranno a far parte della gamma, o saranno fusi in un modello unico? Per ora non dobbiamo far altro che aspettare e osservare l’evoluzione del mercato ancora una volta.