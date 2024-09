Secondo Bloomberg, Intel ha rifiutato un’offerta parziale di Arm. Alcune fonti interne, che sembrano ben informate, hanno rilasciato tale indiscrezione. La società britannica progetta CPU e GPU che vengono utilizzati per SoC come Snapdragon, Dimensity ed anche Exynos. Arm, secondo quanto dichiarato, è interessata alla “Product Unit” di Intel.

Intel rifiuta l’offerta di Arm: ecco quali sono i dettagli

La Product Unit è una divisione dell’azienda che si occupa di progettare e vendere chip. Ciò avviene prima che quest’ultimi passino nelle fonderie dove vengono prodotti materialmente. Considerando l’attuale andamento del mercato la Product Unit di Intel rappresenta una divisione particolarmente accattivante. Le fonderie, invece, come dichiarato dalla fonte, risultano in crisi al momento e poco interessano ad Arm.

Quest’ultima azienda riscontra una visibilità inferiore all’interno del mercato del chipmaking rispetto ai colossi come Intel, appunto, e Qualcomm. L’interesse di Arm per la divisione Product Unit dimostra l’intenzione dell’azienda di guadagnare una maggiore risonanza. Se la società britannica riuscisse davvero ad acquisire la divisione di Intel si verificherebbe un vero e proprio stravolgimento per il business model. Ma secondo le fonti citate, sembra che questo scenario non potrà mai realizzarsi. Come dichiarato, infatti, Intel avrebbe rinunciato la proposta di Arm.

Nel frattempo, Intel continua a vivere il proprio periodo di crisi. È uno scenario alquanto delicato, ma l’azienda è già alle prese con una serie di interventi utili per riuscire a sopperire. Nello specifico, l’azienda procede con le vendite di asset. A ciò si stanno unendo una serie di licenziamenti attuati per riuscire a rientrare con i costi attuali. Inoltre, ci sono diverse indiscrezioni che sembrano suggerire che siano in corso diversi interventi da parte dell’azienda. Quest’ultimi però al momento sono ancora sconosciuti. L’azienda, infatti, sembra alle prese con una nuova strategia attuata con lo scopo di porre fine all’attuale fase delicata in cui si trova.