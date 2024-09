Sembra che Intel, come spesso accade, prima ancora del lancio di Arrow Lake, si stia già concentrando sulle prossime uscite. Secondo alcune voci sembra che l’azienda abbia deciso di passare direttamente a Nova Lake. Ciò significa che ha deciso di annullare il lancio di Arrow Lake Refresh. Ma cosa ha spinto Intel a prendere questa decisione?

Intel cambia piani per il futuro: ecco la motivazione

A riferire la notizia sarebbe stato un membro del forum Chiphell. Quest’ultimo è noto nel settore per aver già diffuso in passato dettagli sui prossimi chip NVIDIA. Se la notizia fosse vera significa che Intel ha totalmente fiducia nei prossimi Arrow Lake-S. Proprio per questo motivo potrebbe preferire concentrarsi prima sul lancio, previsto per il 2026, della serie Nova Lake. Ciò allo scopo di garantire un incremento importante delle prestazioni. Per farlo, dunque, l’azienda rinuncia a passare per un refresh che di solito offre miglioramenti meno eclatanti.

È importante sottolineare che Intel è costantemente alle prese con la competizione. Al momento, tra i maggiori competitor c’è AMD con le CPU Zen 5 e i modelli Ryzen 9000X3D. Quest’ultimi in particolare risultano ottimizzati per il settore dei videogame. Per riuscire a mantenere il proprio ruolo nella competitività con le altre azienda, Intel dovrà garantire che i futuri processori Nova Lake siano compatibili con le piattaforme già esistenti. In questo modo si potrebbe evitare, dopo una sola generazione, che le schede madre serie 800 con socket LGA 1851, vengano già considerate obsolete.

Quanto emerso dalle indiscrezioni pubblicate nel forum Chiphell mette in evidenza una scelta importante di Intel per la propria produzione. Le motivazioni ipotizzate, inoltre, delineano una nuova strategia per l’azienda. Per poter confermare però quanto detto, sarà necessario attendere il rilascio di dichiarazioni da parte di Intel stessa. Solo con un annuncio ufficiale sarà possibile scoprire se tale scenario andrà effettivamente concretizzandosi.