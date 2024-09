Hyundai ha appena celebrato presso lo stabilimento coreano di Ulsan il raggiungimento di un traguardo davvero importante. In soli 57 anni, l’azienda è riuscita a produrre 100 milioni di vetture. Jaehoon Chang, Presidente e CEO di Hyundai Motor Company ha rilasciato una dichiarazione riguardo l’evento. Qui ringrazia, prima di tutti, i clienti che negli anni hanno sostenuto il marchio e hanno collaborato all’ottenimento di tale obiettivo.

Hyundai: il raggiungimento di un traguardo importante

Dong Seock Lee, Presidente, Head of Domestic Productions e Chief Safety Officer, ci ha tenuto a ribadire l’impegno costante di tutti i dipendenti dell’azienda che hanno collaborato al conseguimento di un record da non sottovalutare. D’altronde Hyundai da sempre si impegna per riuscire a superare i suoi stessi limiti. Durante l’evento, è stata presenta anche la mostra “100 milion and 1”. Un’occasione speciale per mostrate il lavoro svolto dall’azienda negli anni.

La cerimonia è stata caratterizzata anche dalla consegna della vettura “un milione e uno”. Si tratta di una IONIQ 5 che è stata consegnata ad una cliente subito dopo che la vettura è uscita dal nastro trasportatore dell’ispezione finale. Un gesto simbolo che rappresenta un lavoro di anni. Lo stabilimento di Ulsan ha avviato la produzione nel 1968 e ad oggi rappresenta il centro nevralgico del processo di elettrificazione delle vetture Hyundai.

A tal proposito, Dong Seock Lee ha dichiarato come si tratti solo dell’inizio per l’azienda che intende procedere all’elettrificazione delle sue vetture, mantenendo un ruolo di spicco nel settore automobilistico.

L’obiettivo raggiunto in questi giorni è la prova del successo e dell’impegno di Hyundai che da sempre rappresenta un punto cardine per il mercato automotive. In quest’ottica l’azienda ha creato lo Hyundai Motor Group Global Innovation Center Singapore (HMGICS) appena un anno fa. Quest’ultimo presenta sul mercato un nuovo concetto di hub per la mobilità urbana smart.

All’interno del Centro, Hyundai sta lavorando ad una serie di innovazioni particolarmente rilevanti come l’introduzione dell’intelligenza artificiale, insieme alle smart factory e ai robot. Sono interventi che mirano a rinnovare le fabbriche per la produzione garantendo un ruolo di spicco a Hyundai. Allo stesso modo agisce il Hyundai Motor Group Metaplant America (HMGMA), un progetto che mira a massimizzare l’efficienza stessa della produzione.