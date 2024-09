Hyundai Inster: l’elettrica compatta pronta a debuttare?

La Hyundai Inster, con i suoi 3,8 metri di lunghezza, si prepara a fare il suo debutto. Dovrebbe arivare nel mercato italiano all’inizio del prossimo anno. Derivata dalla versione a benzina Hyundai Casper, già presente in Corea del Sud, questa elettrica si distingue per il suo design da crossover compatto. Pensata per la città, ma senza rinunciare a prestazioni e dotazioni di livello, l’Inster promette di essere una delle soluzioni più interessanti nel crescente settore delle auto elettriche compatte.

La Hyundai Inster sarà disponibile in due varianti. La prima offrirà un motore da 71,1 kW (97 CV) e 147 Nm di coppia. La batteria sarà da 42 kWh e garantisce oltre 300 km di autonomia. La seconda versione proporrà invece una potenza maggiore. Avrà un’unità da 84,5 kW (115 CV) e 147 Nm di coppia. In tal caso sarà alimentata da una batteria da 49 kWh che permetterà di percorrere fino a 355 km con una sola carica. Due opzioni pensate evidentemente per rispondere a diverse esigenze. Saranno due varianti create per chi cerca una soluzione pratica per la città e per chi vuole più autonomia per i lunghi viaggi. Ma saranno davvero queste cifre a fare la differenza? O sarà l’insieme delle dotazioni a far pendere la bilancia a suo favore?

Arriva anche la “Cross” Hyundai

Durante la presentazione del modello standard, Hyundai aveva lasciato intendere l’arrivo di una variante più robusta. Questa dovrebbe essere destinata agli amanti del mondo outdoor. Ora la news è ufficiale. La versione “Cross” della Hyundai Inster arriverà infatti presto sul mercato. Non ci sono informazioni dettagliate sulla meccanica, ma la casa coreana ha promesso un design più aggressivo e orientato all’off-road. Nonostante le migliorie, manterrà comunque le stesse caratteristiche tecniche del modello base.

Sarà davvero sufficiente un’estetica più aggressive per conquistare anche chi cerca avventure fuori città? Gli appassionati di crossover non dovranno attendere molto per scoprirlo, visto che il lancio è previsto già nelle prossime settimane. La Hyundai Inster si presenta dunque come una proposta interessante nel segmento di sua appartenenza. Dotata di una buona autonomia e tecnologia V2L, che permette di alimentare dispositivi esterni, sarà disponibile con un costo di circa 25.000 euro.