Dreame Technology è una azienda leader nel settore degli elettrodomestici innovativi. In queste ultime ore, l’azienda ha annunciato in veste ufficiale l’arrivo di ben due nuovi prodotti pensati per la pulizia smart della propria casa. Ci stiamo riferendo in particolare al nuovo robot aspirapolvere L10s Ultra Gen 2 e al nuovo aspirapolvere wet&dry H12 Pro Ultra. Vediamo qui di seguito le caratteristiche principali.

Dreame Technology annuncia i nuovi L10s Ultra Gen 2 e H12 Pro Ultra

La nota azienda tech Dreame Technology ha da poco annunciato in veste ufficiale sul mercato due nuovi prodotti per la pulizia smart della casa. Il primo di questi è il nuovo L10s Ultra Gen 2. Si tratta di un nuovo robot aspirapolvere in grado di garantire una pulizia estremamente profonda anche nelle condizioni più difficili. Questo grazie anche alla presenza della tecnologia MopExtend™ RoboSwing che presenta un o sistema avanzato che permette al robot di adattarsi facilmente a diverse superfici, garantendo quindi una pulizia completa e senza compromessi.

Sporcizia e polvere non saranno quindi più un problema, grazie inoltre alla presenza della tecnologia di aspirazione Vormax™, che offre una straordinaria potenza di 10.000 Pa che garantisce una pulizia profonda su qualsiasi superficie. Assieme al robot, è poi presente la stazione di ricarica automatizzata che consente una pulizia automatica e senza interventi umani fino a 75 giorni.

L’azienda tech ha poi presentato ufficialmente anche il nuovo aspirapolvere H12 Pro Ultra. Quest’ultimo è wet and dry e dispone di funzionalità innovative, tra cui il lavaggio ad acqua calda a 60°C e l’asciugatura rapida ad aria calda in soli 30 minuti. Anche con questo prodotto la pulizia è assicurata in ogni situazione, grazie alla presenza di una spazzola a doppio bordo in grado di raggiungere qualsiasi superficie.

Prezzi e disponibilità

I nuovi prodotti tech Dreame L10s Ultra Gen 2 e H12 Pro Ultra sono già disponibili all’acquisto sul sito ufficiale di Dreame e su Amazon ad un prezzo rispettivamente di €699 e €449.