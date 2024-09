Quando parliamo di tecnologia le novità per gli utenti non terminano mai. L’obiettivo è sempre quello di offrire servizi migliori al fine di mettere a disposizione un’esperienza d’uso ottimale. A tal proposito, Xiaomi presto lancerà la nuova versione del suo sistema operativo denominato HyperOS 2.

Non dimentichiamo che poco tempo fa l’azienda cinese ha lanciato l’HyperOS Enhanced Beta per offrire un migliore servizio agli utenti che utilizzano i suoi device. Alcune fonti, inoltre, ci dicono che l’azienda porterà sul mercato il suo nuovo smartphone a doppia piega già tra un paio di anni. Scopriamo insieme maggiori dettagli al proposito nel corso di questo articolo che abbiamo deciso di dedicare interamente alle novità dell’azienda cinese.

Xiaomi: svelati alcuni dettagli su HyperOS 2

Momento di novità in casa Xiaomi visto che l’azienda sta lavorando al suo nuovo sistema operativo denominato HyperOS 2. Come accennato in apertura, l’azienda punta ad offrire agli utenti un sistema operativo proprietario in grado di assicurare il meglio dell’esperienza d’uso dei suoi smartphone.

In seguito al rilascio di HyperOS Enhaced Beta, alcune caratteristiche di quest’ultimo potrebbero essere ritrovate sul nuovo sistema operativo. Non a caso, infatti, la versione beta include alcuni file che mostrano un probabile aggiornamento del sistema.

Nello specifico, si fa riferimento ad file denominato “MiLinkOS2CN.apk“, in cui la voce “OS2” farebbe riferimento proprio alla nuova versione del sistema operativo proprietario. Non si esclude, dunque, che l’aggiornamento possa portare notevoli miglioramenti, includendo tool dedicati agli smartphone, oltre ad una migliore esperienza d’uso e prestazioni ottimizzate.

Quello che al momento non sappiamo è quando Xiaomi deciderà di lanciare ufficialmente HyperOS 2, anche se non mancano alcune indiscrezioni che indicherebbero ottobre come mese scelto. Non ci resta che attendere ulteriori novità e aggiornamenti ufficiali da parte della stessa Xiaomi. Per quanto riguarda, invece, lo smartphone a doppia piega del brand sembrerebbe essere necessaria un’attesa fino al 2025.