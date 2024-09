WhatsApp è ormai diventato il mezzo tramite cui giornalmente inviamo tantissimi messaggi ad amici o colleghi di lavoro. Le funzionalità offerta da quest’app di messaggistica consentono di portare a termine diverse cose, come chiamare, inviare messaggi, videochiamare e condividere file. Con l’obiettivo di mettere a disposizione degli utenti un servizio sempre più ottimizzato e, conseguentemente, più sicuro la società sta lavorando per lanciare strumenti in grado di migliorare ulteriormente la sicurezza.

Secondo quanto diffuso nelle scorse ore, dopo un attento lavoro WhatsApp a breve disporrà di strumenti di sicurezza che puntano a migliorare la sicurezza degli utenti nel momento in cui interagiscono con contatti sconosciuti. Nello specifico, WhatsApp sta lavorando allo sviluppo di funzionalità extra che riguardano anche i link nei messaggi. Scopriamo insieme maggiori dettagli sulle novità che a breve potrebbero interessare l’app di messaggistica.

Whatsapp: al lavoro per ottimizzare i servizi

Arrivano delle ottime notizie per tutti coloro che usano WhatsApp per inviare messaggi e che vogliono avere a disposizione un servizio sempre più ottimale e sicuro. Come accennato, la novità riguarderà i link presenti nei messaggi. L’obiettivo è chiaramente quello di rendere più chiare le informazioni relative ai link.

Nello specifico, la novità sembrerebbe riguardare la possibilità di cercare un link sul Web caricando solamente il messaggio contenente quel collegamento su Google. In tal modo, si contribuirà a creare un nuovo filtro di sicurezza. Non dimentichiamo che la nuova feature punta esclusivamente a proteggere gli utenti che utilizzano quotidianamente Whatsapp da eventuali rischiosi link che una volta aperti riportano l’utente su siti pericolosi.

Ricordiamo che al momento la novità pensata per WhatsApp è disponibile solamente per alcuni utenti in possesso della versione beta 2.24.20.28 per Android. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti per capire quando la feature sarà disponibile per tutti con una soluzione ottimizzata e più sicura.