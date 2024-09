Uno dei lati più negativi della next-gen è proprio il costo del controller, sebbene siano effettivamente inclusi all’atto dell’acquisto della console, molti utenti si sentono costretti ad acquistarne un secondario per poter giocare con amici e parenti, ma a questo punto si ritrovano a dover pagare cifre tutt’altro che economiche, considerando che il listino in genere si aggira sui 70 euro. Fortunatamente in questi giorni il controller Xbox wireless pare essere in promozione su Amazon, con uno sconto anche del 25%.

Il prodotto è disponibile nella sua colorazione Arctic Camo, una bellissima tenuta mimetica nel giusto mix tra varie sfumature di grigio, che spezza le ottime colorazioni dai colori vibranti che possiamo trovare in genere sugli altri modelli. Può tranquillamente essere utilizzato sia per la console che per Windows, senza vincoli o differenze particolari, o perdite comunque di funzionalità che gli utenti possono raggiungere.

Controller Xbox wireless a prezzo da saldo su Amazon

L’offerta disponibile oggi su Amazon è davvero una di quelle da non lasciarsi sfuggire per nessun motivo, proprio perché l’utente può approfittare di quasi 30 euro di sconto dal listino di 80 euro circa, su un prodotto esteticamente molto gradevole, utile per vari scopi, ed in vendita al momento attuale a soli 52,99 euro. Se volete effettuare l’ordine, collegatevi qui.

La differenza rispetto al DualSense di Sony risiede più che altro nella necessità di inserire al suo interno le pile, avete capito bene, non è presente una batteria integrata, ma l’utente potrà comunque decidere di acquistare un pacco di pile ricaricabili, se ne trovano diversi su amazon, così da poter continuare ad utilizzare il joystick, senza troppi pensieri, o comunque riducendo al massimo l’impatto ambientale del continuo cambiare le pile da inserire al suo interno.