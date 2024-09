Al giorno d’oggi, attivare una nuova promozione sul vostro smartphone è senza alcun dubbio un’operazione importante che necessita di una scelta molto attenta dal momento che i cataloghi di offerte messi a disposizione dei vari operatori sono davvero variegati e offrono tantissime possibilità con tantissime promozioni stratificate per fasce di prezzo in modo da venire incontro a tutti gli utenti.

Di conseguenza, occorre valutare attentamente le varie opzioni messe a disposizione dai provider telefonici dal momento che serve valutare attentamente in base alle proprie necessità e in base a ciò che vogliamo in modo da fare la scelta più giusta, ovviamente i provider cercano di offrire il maggior numero di possibilità in modo da conquistare il mercato.

Tra questi spicca ho. Mobile che recentemente, ha messo online sul proprio sito ufficiale tre nuove promozioni, pensate per dare una scossa al mercato attirando nuovi clienti grazie alle loro caratteristiche ben variegate in modo da poter accontentare potenzialmente chiunque, vediamo insieme i dettagli.

Le promo disponibili

Le promo disponibili sul sito ufficiale come potete vedere dal banner in alto sono tre, quest’ultime hanno la caratteristica in comune di offrire minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e si differenziano per quanto riguarda Internet, la prima al prezzo di 9,99 € garantirà 200 GB di traffico dati in connettività 5G, la seconda invece a 8,99 € al mese vi permetterà di avere lo stesso quantitativo di dati ma in 4G, la terza invece, nonché la più economica, vi permetterà di avere 150 GB di traffico dati in 4G.

Il costo di attivazione equivale a 2,99 € ma solo se attivate un nuovo numero o effettuate la portabilità da un operatore virtuale specifico presente all’interno di un elenco precisato dall’operatore altrimenti salirà a 29,90 €, se siete interessati, dunque, non perdete tempo e procedete all’attivazione nel momento che l’operatore potrebbe rimuovere le promozioni da un momento all’altro nel proprio sito ufficiale.