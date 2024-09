Apple iPhone 15 è disponibile su Amazon ad un prezzo che nessuno si sarebbe mai aspettato, la perfetta occasione per acquistarlo, proprio in seguito al lancio della variante più recente, data la forte riduzione a cui è sottoposto, avvicinando così anche tutti coloro che da tempo stavano aspettando di completare l’ordine.

Il display del modello della scorsa generazione resta essere ugualmente molto interessante, raggiungendo 6,1 pollici di diagonale, un Super Retina XDR OLED con refresh rate a 60Hz, 460 ppi, risoluzione 1179 x 2556 pixel, e protezione Ceramic Shield. Ottimo è il comparto fotografico, in quanto nella parte posteriore sono presenti due sensori fotografici: un principale da 48 megapixel, seguito a ruota da un secondario da 12 megapixel, raggiungendo una risoluzione di 8000 x 6000 pixel, oltre a video registrati al massimo in 4K a 60fps.

Apple iPhone 15: il suo prezzo è ridicolo oggi

Prezzo sempre più basso per l’acquisto di Apple iPhone 15, l’ex top di gamma dell’azienda di Cupertino si trova oggi a costare solamente 789 euro, con quasi 100 euro di sconto rispetto al listino previsto in origine, così da riuscire a convincere un numero sempre più alto di utenti all’acquisto. E’ chiaro, come sempre accade quando parliamo di smartphone, che anche in questo caso il prodotto è da considerarsi completamente no brand con garanzia di 24 mesi. Premete qui per acquistarlo subito.

Sotto il cofano si può trovare il processore A16 Bionic, che viene affiancato dalla GPU di Apple 5-core, con anche 6GB di RAM ed i soliti 128GB di memoria interna (che ricordiamo però non essere espandibili). La gestione energetica è stata migliorata rispetto al passato, di conseguenza l’utente può abbracciare una batteria da 3500mAh circa, pur godendo di una buona usabilità nel medio/lungo periodo.