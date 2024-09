Apple sta conducendo test su funzionalità innovative per la salute nei futuri modelli di AirPods, come rivelato da un’analisi del codice di iOS 18 da parte di 9to5Mac. I prossimi auricolari wireless potrebbero integrare sensori in grado di misurare la frequenza cardiaca e, possibilmente, di rilevare patologie cardiache.

Apple e i nuovi auricolari con il monitoraggio della frequenza cardiaca

Nella beta più recente di iOS 18, sono emerse indicazioni riguardanti “nuovi auricolari wireless con un sensore di frequenza cardiaca“. Il codice indica che gli utenti sono invitati a “indossare entrambi gli auricolari durante gli allenamenti per monitorare e inviare la frequenza cardiaca a Apple Health“. Secondo fonti affidabili, questa funzionalità innovativa è prevista per il debutto il prossimo anno sugli AirPods Pro 3 e sulla nuova generazione di Powerbeats Pro.

Sebbene la rilevazione della frequenza cardiaca tramite auricolari non rappresenti una novità assoluta, Apple sembra avere l’intenzione di superare i confini di quanto già disponibile. Un recente brevetto descrive come i microfoni posizionati nel canale uditivo possano essere sfruttati per identificare segnali di “patologie cardiache“. Attraverso l’elaborazione del segnale del microfono, è possibile ottenere informazioni sull’attività cardiaca dell’utente, e l’applicazione di algoritmi predittivi potrebbe aiutare a rivelare anomalie.

Le potenzialità diagnostiche di questa tecnologia sono notevoli e potrebbero consentire la rilevazione di condizioni come la bradicardia, caratterizzata da una frequenza cardiaca anormalmente bassa, e la tachicardia, che si verifica quando la frequenza è eccessivamente alta. Inoltre, il sistema potrebbe analizzare le differenze di forza o di tempistica tra l’attività cardiaca nei due orecchi e segnalare potenziali ostruzioni dell’arteria carotide.

Il brevetto menziona anche l’uso di reti neurali artificiali per analizzare i dati e rilevare anomalie, suggerendo che Apple stia esplorando applicazioni avanzate di machine learning. Se queste indiscrezioni si rivelassero veritiere, gli AirPods Pro 3, dotati di sensori per la salute integrati, rappresenterebbero un notevole passo avanti, trasformando gli auricolari in sofisticati strumenti per il monitoraggio della salute personale.