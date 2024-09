Samsung presto metterà sul mercato il nuovo Galaxy S24 FE che avrà delle nuove caratteristiche ed anche un prezzo più alto di quello che si sperava. Questo dispositivo sarà disponibile in due versioni: quella da 128 e quella da 256 GB per offrire molto più spazio di memoria. Le caratteristiche tecniche saranno migliorate e adattate alla fascia di categoria in cui è stato inserito cioè nella fascia FE. Il nuovo modello potrebbe essere presentato insieme ad altri dispositivi Samsung per avere un vantaggio nella vendita ed attirare più clienti anche perché è per l’ S23 è successa la stessa cosa dato che è stato venduto insieme alle cuffie Galaxy Buds FE.

Per questo dispositivo ci saranno molte novità anche perché il prezzo a cui verrà proposto al pubblico avrà conto anche delle migliorie apportate al modello. Tuttavia il prezzo potrebbe subire delle variazioni a seconda della quantità richiesta da parte degli utenti. Questo significa che il prezzo di vendita potrà scendere di molto per andare in contro alle esigenze dei clienti. Ovviamente bisognerà aspettare che venga annunciato al pubblico per avere la certezza delle reali condizioni del dispositivo.

Samsung, ecco il prezzo di vendita proposto in USA

Samsung ha intenzione di mettere sul mercato il nuovo Galaxy S24 FE ad un prezzo di 649 dollari e 709 dollari. Ovviamente si tratta di prezzi basati sulle due tipologie presentate, cioè 128 e 256 GB. Il modello avrà un display Dynamic AMOLED 2X da 6,7 pollici e una risoluzione Full-HD+ con un refresh rate fino a 120 Hz. Inoltre presenterà un SoC Exynos 2400 con 8 GB di RAM e da 128 GB di memoria. Sarà dotato anche di un sensore da 10 MP per selfie e una tripla fotocamera posteriore da 50 MP, sensore ultra-grandangolare da 12 MP e un teleobiettivo da 8 MP. Il Galaxy S24 FE potrà contare su una batteria da 4600 mAh con ricarica cablata da 15 W e su una funzionalità Galaxy AI con intelligenza artificiale.

Tutto questo lo si potrà acquistare quando verrà presentato tra qualche giorno anche e forse anche con qualche novità.