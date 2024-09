Uno sconto davvero da non perdere vi attende in questi giorni su Amazon, potete pensare di acquistare una smart TV Samsung ad un prezzo quasi mai visto: solamente 450 euro. Il modello che trovate oggi in promozione è il QE43Q64DAUXZT, trattasi di un QLED con risoluzione 4K da 43 pollici di diagonale, capace di raggiungere prestazioni di livello quasi superiore alla fascia di prezzo.

Sotto il cofano si trova un processore Quantum 4K Lite, con piena compatibilità con Q-Symphony & OTS Lite, Gaming HUB, Ultimate UHD Dimming, oltre che naturalmente al digitale terrestre di nuova generazione (alias DVB-T2). Il prodotto presenta un AirSlim design, con cornici sottilissime su tutti i bordi, piedini di piccole dimensioni posti esattamente al centro, ed una colorazione Titan Gray più che elegante.

Samsung smart TV: l’offerta più economica di sempre

Lanciato nel corso del 2024, il televisore risulta già essere in promozione ad un prezzo davvero di tutto rispetto: il valore mediano che ha raggiunto nell’ultimo periodo è stato di 567,30 euro, solamente in questi giorni l’utente potrà approfittare di uno sconto ulteriore del 19%, sino ad arrivare a pagare 459 euro per il suo acquisto definitivo. Aprite questo link per acquistare.

Le dimensioni del prodotto sono perfettamente allineate con gli standard a cui siamo solitamente abituati, raggiungendo per la precisione 96,6 x 12,6 x 59,8 centimetri, essendo una smart TV, è quasi superfluo ricordare che è possibile installare praticamente tutte le principali applicazioni di streaming, quali possono essere Netflix, Disney Plus, Amazon prime Video, ma anche YouTube e similari. Il collegamento alla rete avviene tramite il WiFi, integrando comunque nella parte posteriore il giusto connettore, la porta ethernet per intenderci, per collegare fisicamente il televisore alla rete internet di casa.