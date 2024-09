WhatsApp continua a evolversi, introducendo strumenti di sicurezza sempre più sofisticati per proteggere gli utenti, specialmente quando interagiscono con contatti sconosciuti. In un’epoca in cui la sicurezza online è diventata cruciale, l’app di messaggistica di proprietà di Meta ha deciso di affinare una funzionalità già presente, che consente di effettuare ricerche su link sospetti direttamente sul Web. Questa innovazione ha come obiettivo principale quello di garantire una navigazione più sicura e consapevole durante le conversazioni.

Una nuova era di sicurezza su WhatsApp

La nuova versione della funzione di ricerca dei link si presenta con un’interfaccia ridisegnata, pensata per rendere più immediata la comprensione del suo funzionamento. Attraverso un pannello intuitivo, gli utenti possono ora accedere a spiegazioni dettagliate sul processo di analisi dei link. Quando un utente decide di indagare un link sospetto, solo il messaggio contenente quel collegamento viene caricato su Google per l’analisi, assicurando che la privacy degli scambi rimanga intatta. WhatsApp ha chiarito che i messaggi non vengono archiviati sui propri server, sottolineando l’importanza di questa nuova funzionalità nel creare un ulteriore filtro di sicurezza, volto a prevenire clic accidentali su link che potrebbero rimandare a siti pericolosi.

Attualmente, questa novità è disponibile per un gruppo limitato di utenti della versione beta 2.24.20.28 di WhatsApp per Android, scaricabile dal Google Play Store. L’azienda prevede di estenderla in futuri aggiornamenti, rafforzando così il proprio impegno per la sicurezza delle comunicazioni. Tuttavia, va notato che WhatsApp non sta accettando nuove richieste per il programma di beta testing.

Questa è solo l’ultima di una serie di innovazioni introdotte nel 2024. Solo a settembre, l’app ha lanciato diverse funzionalità dedicate alla sicurezza, come una nuova impostazione per bloccare i messaggi indesiderati da contatti sconosciuti. Inoltre, recentemente, un aggiornamento ha semplificato la gestione delle bozze. Queste piccole ma significative novità segnalano un cambio di rotta per WhatsApp, storicamente accusata di tardare nell’adeguarsi ai concorrenti, come Telegram. Un cambiamento che potrebbe promettere un futuro più luminoso per l’app.