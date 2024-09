In questi ultimi giorni il noto operatore telefonico virtuale Very Mobile ha deciso di fare una bellissima proposta ad alcuni suoi già clienti. L’operatore ha infatti da poco deciso di proporre ad alcuni di essi il cambio offerta verso alcune promo davvero super interessanti. Gli utenti interessati sono ovviamente coloro che al momento dispongono di un’offerta di rete mobile con un minor quantitativo di giga per navigare. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Very Mobile, arriva il cambio offerta super per alcuni già clienti dell’operatore

In questi ultimi giorni alcuni già clienti dell’operatore telefonico virtuale Very Mobile potranno effettuare un cambio offerta davvero super. Come già accennato in apertura, infatti, l’operatore virtuale ha deciso di proporre ad alcuni suoi già clienti l’attivazione di diverse offerte di rete mobile estremamente convenienti.

Si tratta di offerte mobile personalizzate e che vengono proposte solitamente ai già clienti che dispongono di un’offerta mobile con un minor quantitativo di giga, come ad esempio l’offerta mobile Very 4,99. Anche in questo caso, l’operatore sta proponendo il costo dell’offerta bloccato per sempre. Come spesso succede, l’operatore virtuale Very Mobile sta avvisando i suoi già clienti interessati tramite una campagna SMS. Ecco qui di seguito uno dei messaggi inviati dall’operatore.

“Passa a un’offerta con molti piu’ Giga a partire da 1 solo euro in piu’ al mese. PER SEMPRE! Scopri le offerte a te dedicate sull’app […]“.

Tra le offerte che l’operatore sta proponendo come cambio, c’è ad esempio Very 5,99 150 GB. Quest’ultima, in particolare, include ogni mese fino a 150 GB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti ad un costo di 5,99 euro. L’operatore sta poi proponendo anche l’offerta Very 7,99 300 GB che, in questo caso, arriva ad includere addirittura 300 GB di traffico dati al mese per navigare in libertà.