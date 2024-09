Vodafone aumenta la tariffa: 3,99 euro in più al mese dal 26 ottobre

Dal 26 ottobre 2024, alcuni clienti Vodafone subiranno un aumento mensile di 3,99 euro. Se ricevi il messaggio con il rincaro, puoi però recedere o cambiare operatore senza penali fino al 25 novembre. Ti conviene accettare questo cambiamento? Vodafone ha infatti iniziato a inviare SMS ai clienti coinvolti da una nuova rimodulazione dei piani tariffari, con un aumento mensile di 3,99 euro. La giustificazione? L’operatore parla di “mutate condizioni economiche e di mercato”, ma per i clienti la domanda sorge spontanea: vale la pena continuare a pagare di più senza un miglioramento concreto dell’offerta?

Questa non è la prima volta che Vodafone introduce aumenti. Già lo scorso luglio, infatti, alcuni piani erano stati soggetti a rincari tra 1,99 e 3,99 euro. Ora, con la rimodulazione di ottobre, un altro gruppo di clienti si trova a dover decidere se accettare o prendere una strada diversa. Ma c’è un’alternativa. Chi non vuole accettare l’aumento può recedere dal contratto o passare a un altro operatore, senza costi aggiuntivi o penali, entro il 25 novembre 2024.

Come esercitare il diritto di recesso dalla tua promo Vodafone

Hai deciso di non accettare l’aumento? Vodafone ti offre diverse modalità per esercitare il tuo diritto di recesso. Puoi farlo attraverso il sito ufficiale, compilando il modulo apposito, oppure recandoti in un negozio Vodafone. Se preferisci, puoi inviare una raccomandata A/R o una PEC, indicando come causale “modifica delle condizioni contrattuali”. Una procedura complessa? Assolutamente no. Vodafone ha reso il tutto piuttosto semplice e accessibile.

E se hai rate attive per dispositivi o attivazioni? Nessun problema. Continuerai a pagarle con la cadenza abituale o potrai saldarle in un’unica soluzione, a seconda della tua preferenza. Ricorda, però, che i servizi usufruiti dopo la data del 26 ottobre verranno addebitati secondo le nuove condizioni. Conviene quindi accettare l’aumento o è meglio recedere e cercare offerte più convenienti? Di certo il mercato telefonico scoppia di alternative validissime e di promo molto più convenienti di questa. Cosa farai? Se non vuoi vedere aumentare la tua spesa mensile, il recesso senza penali è una valida soluzione.