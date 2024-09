Dopo l’annuncio iniziale, Google sta finalmente lavorando al rilascio ufficiale di una novità importante per Gmail con l’integrazione di Gemini. Tale opzione permetterà di implementare risposte intelligenti per l’applicazione sia su dispositivi Android che iOS. Si tratta di una novità interessante che non si basa più su opzioni generiche, ma personalizzate e mirate alle specifiche conversazioni, ma come funziona?

Ecco come Gmail si arricchisce con l’intelligenza artificiale

Precedentemente all’arrivo della nuova opzione AI, le risposte fornite erano generiche. Ad esempio, se nel testo di un’e-mail veniva posta la domanda “Come stai?” le risposte suggerite erano semplici frasi come “Bene, grazie”. Ora però le cose stanno per cambiare. La nuova versione di Gmail con Gemini viene considerato ed analizzato anche il contesto dell’e-mail. A farlo sarà l’intelligenza artificiale che riuscirà a fornire in questo modo delle risposte personalizzate e su misura in base alla conversazione che si sta portando avanti.

Tutte le opzioni generate dall’intelligenza artificiale vengono presentate sottoforma di carosello sopra la tastiera. La struttura è molto semplice: la prima riga viene segnalata in blu. Qui viene indicata la direzione “generale” per la propria e-mail. Se, ad esempio, se si chiede ad una collega se un lavoro avrà inizio in un determinato giorno, l’AI presenterà una serie di opzioni come “Conferma il lancio per domenica”. Dunque, la scritta presentata in blu rappresenta il prompt da dare a Gmail. Il sistema, a questo punto, genera l’intero testo per l’e-mail da inviare.

Per procedere bisogna procedere selezionando uno dei suggerimenti. Se si clicca a lungo su quest’ultimo, invece, Gmail permette di visualizzare in anteprima il testo. Dopo aver selezionato il tipo di testo che si vuole inviare quest’ultimo può essere modificato. In questo modo sarà possibile aggiungere qualcosa o correggere dettagli poco precisi.

Al momento la nuova funzione di Gmail supporta solo l’inglese. Inoltre, è disponbile per gli utenti abbonati a Google One AI Premium o a Google Business, Education, Education Premium, Enterprise.