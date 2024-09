Un fenomeno da sempre molto diffuso e che continua a mettere vittime ogni giorno è rappresentato dalle truffe online, si tratta di attacchi di vario tipo che hanno però lo scopo di imbrogliare la vittima che ci casca portandola a subire un danno decisamente consistente, nel dettaglio parliamo della perdita di soldi dal conto corrente o di informazioni sensibili utilizzabili a suo discapito.

Generalmente le truffe online si palesano tramite mezzi di comunicazione molto comuni come gli SMS o l’e-mail il cui corpo testo cerca di indurre la vittima in errore portandolo a compiere azioni il cui esito possiamo ben immaginare da soli, recentemente però i truffatori hanno scoperto una nuova frontiera nel mondo delle truffe online, stiamo parlando di WhatsApp, la piattaforma di messaggistica è infatti un mezzo di comunicazione molto potente che consente di raggiungere virtualmente chiunque, cosa che ovviamente per i truffatori è una caratteristica decisamente apprezzabile.

Truffa su WhatsApp anche in Italia

Recentemente molti utenti stanno segnalando l’arrivo di messaggi truffaldine proprio nella loro chat WhatsApp, questi messaggi arrivano da numeri ovviamente sconosciuti con prefissi decisamente poco comuni, il corpo testo recita nella stragrande maggioranza dei casi una richiesta di qualche minuto del vostro tempo, in caso di risposta però faranno seguito altri messaggi con degli istruzioni che vi porteranno a consegnare tutti i vostri dati nelle mani dei truffatori sotto la promessa di facili guadagni sul web.

Se non volete correre nessun tipo di rischio e volete mantenere al sicuro le vostre informazioni, l’unica cosa giusta da fare è quella di non rispondere al messaggio e bloccare il contatto che ve lo ha mandato, e ricordate infatti che in questi casi avere un occhio scettico ed essere decisi nelle vostre azioni e di fondamentale importanza per evitare di lasciare spazio ai truffatori, non lasciatevi imbrogliare facilmente.