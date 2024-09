Samsung ha ufficialmente ampliato la serie Galaxy Watch FE con l’introduzione della variante LTE. Quest’ ultima è disponibile in preordine negli Stati Uniti al prezzo di 249,99 dollari. Ovvero circa 224€. La principale novità di questo modello è la possibilità di effettuare chiamate e inviare messaggi direttamente dal polso. Ciò senza la necessità di avere lo smartphone a portata di mano. In che modo? Grazie alla connessione 4G. Tale caratteristica si rivela particolarmente utile per chi pratica sport o preferisce uscire leggero, e non vuole portare con sé il telefono.

Galaxy Watch FE: caratteristiche tecniche e disponibilità in Europa

A livello di design, la versione LTE mantiene intatte tutte le specifiche del modello lanciato lo scorso giugno. Il quale già riprendeva molti aspetti del Galaxy Watch 4. Il display è un Super AMOLED da 1,2″ con una risoluzione di 396×396. Mentre il processore rimane l’Exynos W920 dual-core da 1,18GHz. Anche la batteria non cambia, con una capacità di 247mAh. Più che sufficiente per una giornata di utilizzo normale. Anche se l’autonomia potrebbe risentire dell’uso della connessione LTE.

Oltre alla connettività-LTE, le specifiche restano le stesse della versione solo WiFi. La memoria interna è di 16GB, accompagnata da 1,5GB di RAM. Invece, la cassa, di 40mm, è realizzata in alluminio. Il sistema operativo è Wear OS Powered by Samsung, con interfaccia One UI 5 Watch. Sul fronte della connessione, oltre al 4G, il dispositivo supporta WiFi dual band, Bluetooth 5.3, NFC e GPS. È dotato poi di diversi sensori per il monitoraggio della salute e delle attività sportive. Tra cui il Samsung BioActive Sensor e l’accelerometro.

I colori disponibili sono Black, Silver e Pink Gold, con le prime consegne previste per il 7 ottobre negli Stati Uniti. Non è ancora noto se e quando questa versione del Galaxy Watch FE verrà commercializzata anche in Europa. Ma, per chi è interessato, rimane sempre disponibile il modello WiFi.