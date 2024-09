Auto connesse cinesi: è stop negli USA, la Casa Bianca le blocca

Non solo nel mondo smartphone, anche nel settore automobilistico, la guerra tra Stati Uniti e Cina continua. Secondo quanto riportato infatti il governo USA avrebbe deciso di applicare delle tasse proprio sulle auto cinesi. Si parlava ormai da tempo di una nuova normativa che sarebbe stata in grado di rendere tutto più complicato per le auto provenienti da oriente, imponendo loro delle restrizioni.

Il comunicato intanto è arrivato e la Casa Bianca ha annunciato che ora tutto cambierà. Nel momento in cui la normativa dovesse essere approvata, verrebbe proibita in maniera diretta sia l’importazione che la vendita delle auto connesse provenienti dalla Repubblica Popolare Cinese e dalla Russia. Ad essere vietati sarebbero tutti i veicoli connessi.

“Le case automobilistiche cinesi stanno puntando a prendere il controllo delle tecnologie dei veicoli connessi, sia negli Stati Uniti che a livello globale, sollevando preoccupazioni per la sicurezza nazionale, anche attraverso le catene di fornitura. L’amministrazione Biden-Harris è determinata a garantire che le nostre catene di fornitura nel settore automobilistico siano robuste e protette da potenziali minacce straniere“.

USA contro Cina per tutelare la sicurezza della nazione: blocco alla vendita delle auto connesse

Correva il mese di febbraio durante questo 2024, quando il presidente Joe Biden annunciò la volontà di intraprendere questo tipo di iniziativa. Sono tanti i vantaggi offerti dai veicoli connessi, ma allo stesso tempo potrebbero rappresentare una minaccia sensibile.

“Queste tecnologie comprendono sistemi informatici che gestiscono il controllo del veicolo e raccolgono dati sensibili su conducenti e passeggeri, oltre a telecamere e sensori che supportano i sistemi di guida automatizzata e acquisiscono informazioni dettagliate sulle infrastrutture degli Stati Uniti“.

Queste auto infatti possono essere in grado di raccogliere i dati delle persone, informazioni sensibili che poi possono essere sfruttate in chissà quale modo. Il Dipartimento del Commercio ha definito questa una minaccia particolarmente grave.