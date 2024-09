La tecnologia ormai è parte integrante della quotidianità di tutti. Eppure, per quanto quest’ultima si presenti come un elemento imprescindibile, spesso può diventare leggermente soffocante. A tal proposito, una recente ricerca di Honor ha dimostrato come molti utenti in Italia considerino la tecnologia causa di stress. La ricerca mette in evidenza come spesso si possa essere appesantiti dall’uso di dispositivi tecnologici. La stanchezza è sia fisica che mentale. Ma è evidente che la tecnologia non può sparire e allora quale soluzione è possibile?

Honor presenta un’analisi sullo stress da tecnologia

Lo studio è stato richiesto per l’uscita del Magic V3 in Italia. Secondo quanto è stato presentato, 9 persone su 10 usano fino a 4 dispositivi in una giornata lavorativa. Tra questi 1 su 3 preferirebbe usarne di meno. Mentre uno su 4 vorrebbe poter utilizzare un solo device. A tal proposito, metà degli utenti intervistati hanno dichiarato che sarebbero disposti a pagare di più pur di avere un solo dispositivo in grado di fare tutto.

Un ulteriore problema è legato alle notifiche. Circa il 21% degli intervistati ha dichiarato di essere sopraffatto per quante ne ricevono. Come anticipato, una vita senza tecnologia è impossibile. Gli utenti vivono con quest’ultima un rapporto di amore ed odio. Il 24% degli utenti coinvolti nello studio non può vivere senza. Il 14% afferma che non riescono ad immaginare la propria vita senza. A tal proposito, viene evidenziato anche il problema relativo al peso della tecnologia.

Ciò vale soprattutto per i pendolari che sono costretti a portare con sé almeno tre tra accessori e dispositivi. Si parla di una media di 5kg in più da trasportare. Lo studio di Honor mette in evidenza importanti scenari sulla tecnologia, ma non è tutto. Lo scopo della presentazione è evidente: attirare l’attenzione sui suoi nuovi dispositivi pieghevoli che possono rappresentare una valida alternativa per ridurre i dispositivi da utilizzare ogni giorno. Lo smartphone, infatti, può essere usato anche da tablet.