Dopo il recente rilascio di iOS 18, avvenuto a settembre, numerosi persone hanno segnalato la presenza di vari bug. Tra i più rilevanti c’è un malfunzionamento dell’app Messaggi. La quale pare causare arresti improvvisi e, in alcuni casi, persino la perdita di dati. Alcuni utenti lamentano poi difficoltà con il touchscreen. Quest’ ultimo risponde in modo erratico o addirittura non risponde ai comandi. Talo problemi sembrano interessare una minoranza di dispositivi, ma sono sufficienti a spingere Apple a intervenire rapidamente.

In arrivo Apple Intelligence con iOS 18.1

Apple è già al lavoro per rilasciare un aggiornamento correttivo, iOS 18.0.1. Il cui rilascio è previsto nelle prossime settimane. Anche se i test sono ancora in corso, alcune tracce di tale aggiornamento sono state rilevate dai siti come 9to5Mac e MacRumors. L’aggiornamento mira a risolvere i bug più evidenti e migliorare l’esperienza utente. Nel frattempo, l’azienda ha ritirato temporaneamente iPadOS 18 per i modelli di iPad Pro con chip M4. Ciò a causa di un problema che rendeva inutilizzabili i dispositivi. Anche per questi modelli si attende una soluzione a breve.

Allo stesso tempo, Apple sta già lavorando sulla versione 18.1 di iOS, che porterà nuove funzionalità. Tra queste, la più attesa è AppleIntelligence. Un sistema avanzato di assistenza basato sull’intelligenza artificiale. Il debutto è previsto inizialmente negli Stati Uniti, ma sarà disponibile in altri paesi entro fine anno. Per sfruttare questa funzionalità, sarà necessario un iPhone 15 Pro, un iPhone16 o un dispositivo con chip M1, impostato in lingua inglese e collegato a un AppleID statunitense.

Entro dicembre, la funzione arriverà anche in Canada, Australia, Nuova Zelanda, Sud Africa e Regno Unito. A partire dal 2025, sarà disponibile in altre lingue come l’italiano, il cinese, il tedesco e lo spagnolo. Ad ogni modo, l’espansione linguistica non garantirà immediatamente l’accesso a tutte le funzionalità. Specialmente in Europa, dove il rilascio potrebbe avvenire con tempistiche diverse.