Offerte TIM Power 2024: fino a 300 giga in 5G con 6 EURO

Tra tutte le offerte disponibili attualmente ce ne sono diverse che potrebbero interessare anche gli utenti più affezionati al loro gestore di fiducia. Ovviamente non tutte le aziende riescono a mettere a disposizione tanti contenuti al loro interno ed è per questo motivo che solo alcuni operatori riescono a garantirsi un folto seguito. Dopo la grande crescita dei gestori virtuali, ma soprattutto dopo il dominio di Iliad, sembra essere ritornato il periodo dei cari vecchi gestori di un tempo. Tra questi ovviamente salta subito alla mente il nome di TIM, gestore italiano che oggi sembra aver perso un po’ di terreno. In realtà gli affari vanno sempre a gonfie vele ma non come anni fa, quando c’era una sorta di duopolio con Vodafone.

Al momento la volontà del gestore è quella di ritornare a far paura. TIM vuole infatti mettere in chiaro chi comanda e vuole farlo con tre offerte davvero incredibili. La linea Power è tornata ufficialmente e parte da un prezzo talmente basso che qualcuno potrebbe addirittura dubitare si tratti di TIM. Le nuove soluzioni, però hanno già distrutto la concorrenza mesi fa ed ora sembra quasi tutto pronto affinché la situazione si ripeta.

TIM: sono tre le offerte che battono la concorrenza, ecco le Power fino a 300 giga in 5G

Partendo dalla prima offerta disponibile nella gamma Power di TIM, ecco la Special. Bastano 9,99 € per avere la massima esperienza in assoluto con la qualità del 5G. Ecco minuti senza limiti verso tutti con 200 messaggi verso tutti e 300 giga in 5G.

L’altra offerta costa meno: solo 6,99 € al mese. La Iron permette di avere a disposizione minuti senza limiti verso tutti, 200 SMS e 150 giga in 4G per internet. Per finire ecco la Supreme Easy con 7,99 € al mese, stessi minuti ed SMS e 200 giga in 4G. Le soluzioni di TIM sono esclusivamente dedicate a chi arriva da un provider virtuale o da Iliad. Il primo mese è a costo zero.