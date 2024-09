CoopVoce EVO 200 costa 7 EURO al mese: ecco cosa contiene

Di offerte ce ne sono tante nel mondo della telefonia mobile ed è questo che spinge le persone a non essere fedeli come un tempo ai loro gestori di fiducia. Secondo quanto riportato, non è la prima volta infatti che ci sono degli esodi così grandi, con un numero così alto di persone che decide di abbandonare il proprio provider per sbarcare presso un’altra realtà. A dare il via a tutto questo ci hanno pensato soprattutto i gestori virtuali che nel corso del tempo hanno acquisito la conoscenza necessaria per mettere in difficoltà le aziende più conclamate. Ovviamente non tutti sono stati in grado di creare delle vere e proprie fortezze, ma tra gli operatori più importanti tra i gestori virtuali non poteva che esserci anche il nome di CoopVoce.

Quella che forse, ad oggi, è una delle aziende più longeve all’interno di tale categoria, sta ancora riuscendo a monopolizzare il mercato.

CoopVoce: la nuova promo è ancora disponibile, ecco quanto costa la EVO 200

Chi opta per questa soluzione di CoopVoce porta a casa un’offerta mobile che garantisce mensilmente minuti senza limiti verso tutti i gestori. Questo significa che non esisterà un numero di un provider che gli utenti non potranno chiamare e soprattutto per tutto il tempo che desiderano. Oltre a tutto ciò, ecco il pezzo forte: 200 giga per navigare sul web, sfruttando la rete in 4G di CoopVoce. Il prezzo mensile è di soli 7,90 € per coloro che la scelgono, un prezzo che ad oggi è comune ma non con la stessa qualità che offre questo provider. Ci sono in realtà anche 1000 SMS da inviare a tutti i gestori.

Non finisce qui, visto che chi la sceglie fino al 2 ottobre, può avere una promo che consente di non pagare il primo mese e di non pagare l’attivazione. L’offerta è sul sito ufficiale.