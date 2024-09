La casa automobilistica Hyundai e Kia hanno deciso di dare il via ad una collaborazione con Samsung per portare il meglio della tecnologia a bordo delle proprie auto. Parlando di tecnologia, il reale obiettivo delle due aziende costruttrici è quello di portare su strada auto in grado di offrire il meglio dell’esperienza di guida.

Secondo quanto dichiarato, la partnership tra le due punta a migliorare l’interconnessione tra le auto e i dispositivi smart domestici. Al centro del loro progetti ci saranno dunque i servizi Car-to-Home e Home-to-Car. Scopriamo insieme maggiori dettagli sull’accordo tra Hyundai e Kia ufficializzato nelle scorse ore nel corso di questo articolo che abbiamo deciso di dedicargli.

Hyundai e Kia: insieme a Samsung per auto connesse

Ufficializzata nelle scorse ore la partnership che vede collaborare Hyundai, Kia e Samsung e che porterà ad ottimi risultati in termini di auto connesse. Come accennato in apertura, le tre società lavoreranno a nuovi sistemi per offrire un supporto specifico ai servizi Car-to-Home e Home-to-Car. Nello specifico, la piattaforma IoT di Samsung sarà alla base della tecnologia che sarà portata a termine.

Il risultato sarà quello di avere auto connesse con i dispositivi smart delle case degli automobilisti. La particolarità riguarderà dunque tutti i possessori di un’auto Huyndai o Kia poiché potranno controllare a distanza i dispositivi Samsung SmartThings direttamente dal sistema d’infotainment dell’auto ma anche viceverse, dai dispositivi smart della casa a quelli del sistema di infotainment della vettura.

Come dichiarato dal Vicepresidente esecutivo di Samsung, Chanwoo Park, ci troviamo davanti ad una partnership che consentirà la comunicazione Home-to-Car e servizi integrati di gestione dell’energia domestica ottimizzati per gli stili di vita futuri. Chiaramente, la connessione tra la piattaforma SmartThings e i veicoli permetterà di migliorare significativamente l’esperienza del cliente sia a casa che in auto. Non ci resta che attendere ulteriori novità riguardo le tecnologie di Hyundai e Kia.