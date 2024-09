La casa automobilistica Hyundai e Škoda Group hanno ufficializzato di aver dato il via ad una collaborazione. La partnership sembrerebbe riguardare la realizzazione di veicoli a idrogeno.

In un momento in cui la mobilità sostenibile rappresenta uno dei punti cardini del settore delle quattro ruote, le case automobilistiche cercano di espandere i propri progetti puntando a strategie innovative. Per quanto riguarda Hyundai e Škoda, entrambe sono del parere che l’idrogeno possa rappresentare una soluzione ottimale per la mobilità green. Scopriamo insieme maggiori dettagli sulla collaborazione che vede protagonisti due dei più grandi costruttori di veicoli.

Hyundai e Škoda: al via la collaborazione tra le due

Come espresso dallo stesso Ken Ramírez, executive vice president di Hyundai, la nuova partnership ha un obiettivo chiaro: accelerare l’adozione dell’idrogeno al fine di poter portare avanti il progresso di questa tecnologia ma anche di raggiungere le zero emissioni nei mercati globali. Non a caso, il CEO di Škoda Group ha ribadito quanto possa essere importante l’idrogeno come soluzione per una mobilità sostenibile e per consentire di andare oltre i confini nazionali.

Nonostante l’ufficializzazione del via alla collaborazione, le due case automobilistiche non hanno rilasciato alcun dettaglio riguardo ai progetti su cui lavoreranno. Quel che sappiamo è che Hyundai e Škoda hanno deciso di collaborare al fine di portare soluzioni innovative ed ecologiche nell’ecosistema della mobilità globale. Tuttavia, uno dei principali obiettivi è quello di promuovere un’energia più pulita soprattutto in quelle aree dove vi è maggiore necessità.

Quel che è piuttosto chiaro è sicuramente il fatto che entrambe le case automobilistiche hanno deciso di puntare ad una tecnologia non particolarmente ben vista nel settore, ma che sicuramente rappresenta una soluzione promettente. Non ci resta che attendere ulteriori novità per capire quali saranno i progetti su cui lavoreranno Hyundai e Škoda grazie alla nuova collaborazione.