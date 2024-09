In questo articolo vi voglio parlare di tre differenti auricolari True Wireless Stereo (TWS) che ho recensito di recente e che ho deciso di paragonare e confrontare per capire a chi si rivolgessero, i target di riferimento e non solo. Nello specifico, ho avuto modo di testare i Sony WF-C510, i Motorola Moto Buds+ e i Google Pixel Buds Pro 2. Di tutti e tre ho già parlato ampiamente sul canale e sul video con testi/recensioni approfondite, ma ora farò una breve panoramica per concentrarmi sulla destinazione d’uso. Mettetevi comodi; ad un certo punto vi parlerò anche degli AirPods Pro di Apple perché loro fanno sì capitolo a parte, ma meritano una menzione all’interno di questo “maxi-confronto”.

Come si sceglie il modello giusto?

La domanda è molto interessante quanto scomoda; non si può ottenere una risposta universalmente valida e coerente. Diciamo che il budget conta solo in parte, forse ad un 50%. Ciò che è davvero importante è chiedersi per quale motivo si debba acquistare un paio di auricolari Bluetooth. Si parte da un semplice bisogno di provare delle cuffiette senza fili, alla necessità di sopperire alle milioni di telefonate quotidiane senza veder il proprio orecchio prender fuoco, ma non solo. Si può scegliere un modello per allenarsi in palestra in totale libertà senza il fastidio dei cavi o per correre al parco e sentire la musica, un audiolibro mentre si è impegnati nelle faccende domestiche o sui mezzi pubblici. Insomma, chiarito il proprio scopo, si parte con il costo che si vuole sostenere.

Oggi il mercato offre soluzioni low-cost, con budget inferiori ai 50 euro (ma che onestamente non vi consiglio molto), alle iterazioni di punta super costose, ricche di features, pensate per un pubblico esigente, audiofilo e per i professionisti.

Sony WF-C510

Questo modello è fresco, giovanile, colorato, frizzante, leggerissimo ed è perfetto per l’ascolto della musica.

Va benissimo per chi non vuole spendere troppo (il budget complessivo è di 59€, IVA inclusa), ci sono chicche software di alto livello per l’ascolto e l’app è universalmente valida, sia su iOS che Android e va benissimo, completa come poche altre al mondo. Forse non sceglierei i Sony WF-C510 se il mio scopo è quello di farci tante telefonate; meglio puntare ad un prodotto con microfoni di qualità dedicati, ANC e tecnologie proprietarie.

Motorola Moto Buds+

Qui abbiamo il compromesso perfetto: 149,00€ di listino (in realtà si trovano già sotto i 100€), sono perfetti per le telefonate, le videocall, autonomia al top, sono comodissimi e hanno chicche come il Dolby Atmos e il Dolby Head Tracking (una sorta di audio spaziale personalizzato) che li rende versatili come pochi altri al mondo, ideali per godere di un sound tridimensionale.

Infine, godono del supporto alla tecnologia di Bose. Per me sono incredibili. L’app è pazzesca, completa e personalizzabile, ma non è disponibile su iOS. Un vero peccato.

Google Pixel Buds Pro 2

Con i Pixel Buds Pro 2 appena annunciati ci troviamo di fronte ad un gadget meraviglioso; l’azienda ha investito tanto per rendere gli auricolari top di gamma un vero Must nel panorama moderno.

Sono più leggeri del modello precedente, hanno una batteria degna di nota, si ricaricano in un lampo e sono dotati dell’ANC di nuova generazione grazie ad un chipset dedicato. Per la precisione, abbiamo due chip Tensor A1 sulle due gemme. Altresì, funzionano molto bene con i dispositivi di casa Google; li consiglio se avete un telefono Pixel. L’app per iOS, anche in questo caso, non c’è. Costano tanto, 249,00€, ma sono il top nel mondo Android.

Outsider: Apple AirPods Pro (2023)

Gli AirPods Pro (2023) sfidano i Pixel Buds Pro 2 ma non competono; sono nella stessa fascia di prezzo, ma si rivolgono essenzialmente ai possessori di iPhone. Onestamente sono il top per chi ha un melafonino, ma il prezzo è molto elevato: circa 280€ ma con lo street price si risparmia tanto. In compenso sono eccellenti e si ricaricano in tantissimi modi: con il cavo USB Type-C, con la ricarica wireless o MagSafe, con l’adattatore di un Apple Watch e perfino con un iPhone 15 in poi.

Conclusioni

Come vedete non c’è un modello universalmente valido e superiore a tutti; ci troviamo di fronte a prodotti differenti nella destinazione d’uso ma simili come concetto. Sono tutti True Wireless Stereo, nello specifico sono tutti in-ear (con i gommini in silicone) ma svolgono compiti ben diversi seppur possano fare – in linea teorica – tutti, tutto. Quale sarà la vostra scelta