CoopVoce: EVO 200 a prezzo scontato, ci sono anche minuti ed SMS

Continuano ad arrivare offerte dai tanti gestori virtuali che popolano il mondo della telefonia mobile in Italia, soprattutto da quelli più famosi. Ogni provider sa benissimo di avere a disposizione un numero di offerte che ogni volta può portare dalla sua parte un gran numero di utenti, esattamente come ora. Tra le aziende più attente a tutto ciò c’è soprattutto CoopVoce, gestore virtuale che con le sue promozioni strapiene di giga ha dominato per lungo tempo.

Da giorni non si parla altro che della nuovissima EVO 200, soluzione che include un prezzo molto basso e tantissimi contenuti. Si tratta di un’offerta mobile con all’interno minuti, messaggi e tantissimi giga, oltre ad un prezzo molto interessante. Chi ama questo provider, deve approfittarne adesso visti i prezzi e la grande attività promozionale compresa. Bisogna sfruttare adesso il miglior momento per approfitti di un’offerta che solo qualche mese fa costava 9,99 € al mese.

CoopVoce: la EVO 200 è ancora disponibile con i migliori prezzi in assoluto

Ogni offerta riesce a disporre sempre i migliori contenuti per i suoi utenti, ma in questo caso CoopVoce è riuscito a fare di più. Il celebre gestore virtuale è stato infatti in grado di presentare fin da subito le più grandi opportunità, rendendo disponibili 200 giga in 4G per navigare sul web ogni mese. La EVO 200 consente di avere anche minuti senza limiti verso tutti con 1000 messaggi verso tutti e per un totale di soli 7,99 € al mese per sempre.

Con CoopVoce diversi utenti possono avere il meglio anche dal punto di vista dell’assistenza. Oltre a questo poi c’è un altro aspetto fondamentale: chi sceglie l’offerta da 200 giga entro il 2 ottobre, può garantirsi un mese totalmente gratuito e azzerare completamente anche il costo di attivazione. Ovviamente non ci sono vincoli in quanto chi trova un altro gestore può tranquillamente cambiare senza pagare nulla.