Auto elettriche, ibride, endotermiche. Sono queste le auto su cui nel corso degli anni i costruttori del settore automobilistico hanno puntato al fine di conquistare il maggior numero di automobilisti. Ma quali sono effettivamente quelle preferite? Tra le diverse tipologie che vengono proposte sul mercato, le auto a GPL sembrerebbe essere uno dei preferiti.

Per mostrare una situazione chiara relativa alle vendite del settore automobilistico è stata fatta un’analisi di mercato dettagliata. Ad occuparsene e a diffondere i dati specifici è stata UNRAE, ben nota come Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri. Scopriamo insieme nel dettaglio i dati che sono diffusi per capire quale tipologia alimentazione viene preferita al momento di acquistare un’auto.

Auto a GPL: le preferite dagli automobilisti

UNRAE ci mostra chiaramente la situazione del mercato auto evidenziando il tipo di alimentazione preferito dagli automobilisti. Secondo i datti diffusi, nel mesi di agosto 2024 le auto a GPL hanno raggiunto una percentuale di market share pari al 10,6. Se facciamo invece riferimento ai dati annuali, le auto a GPL hanno raggiunto una quota di mercato pari al 9,4%. Non a caso, dunque, i dati relativi a questa tipologia di alimentazione si avvicinano molto a quelli diesel. Questi ultimi, infatti, nei primi 8 mesi del 2024 hanno raggiunto un market share del 14,3%.

Grazie alla raccolta dei dati relativi alla tipologia di alimentazione preferita dagli italiani si è riusciti anche ad avere una classifica delle auto GPL più vendute sul territorio italiano. La classifica delle prime 10 auto riguarda il periodo dei mesi tra gennaio e agosto 2024. Nello specifico, la top 10 include diversi modelli Dacia e DR. Risultati inevitabilmente importanti per la Dacia Sandero visto che è stata l’auto più venduta in Italia nei primi 8 mesi dell’anno con un totale che ha superato le 32.000 vendite. Con riferimento allo stesso periodo dell’anno in Italia, sono state vendute complessivamente 103.214 auto a GPL.