Dacia punta sul GPL e abbandona il Diesel: la nuova strategia

Dacia, il marchio automobilistico romeno diventato di fama mondiale per le sue famose auto che varcano ogni singola strada, continua a registrare dati di vendita record grazie alla sua fede incrollabile nelle motorizzazioni a GPL. Secondo Xavier Martinet, il responsabile vendite e marketing del marchio, è proprio GPL la loro forza in quanto è la soluzione più efficiente ed efficace per ridurre le emissioni. Oltre poi ad un impatto naturalmente positivo sull’ambiente, rende ogni modello più abbordabile con costi minori rispetto a quelli aventi carburanti tradizionali come benzina e diesel.

Lo scorso mese la Dacia ha ancora una volta dimostrato il suo totale dominio nella classifica delle auto GPL più vendute in Italia. C’è stato addirittura un incremento delle vendite sulla base annua a conferma della sua grande forza. Il diesel, invece, viene ormai considerato una soluzione del passato, quasi obsoleta per l’azienda, e come carburante sarà offerto solo in Marocco, mentre in Europa non verrà proprio più commercializzato.

La Dacia ed il suo rapporto con le motorizzazioni elettriche

Per quanto riguarda l’elettrico, Dacia mantiene un approccio piuttosto ridente rispetto ad altre aziende che su questo tipo di motorizzazione hanno puntato il tutto per tutto. Attualmente, l’unico modello elettrico nella sua linea è la Spring, che è anche l’auto elettrica più economica in vendita in Italia. Al momento però non sono previsti altri modelli elettrici. La tecnologia elettrica è disponibile per la società, ma hanno deciso di puntare sul loro cavallo vincente, soprattutto considerando il rallentamento della transizione. Nel caso in cui si vengano a creare esigenze che richiedano vetture elettrificate allora la Dacia risponderà.

Guardando al futuro, Dacia prevede l’introduzione di nuove vetture a partire dal Bigster che sarebbe una sorta del modello di Duster ma più potenziato, seguito da un nuovo veicolo del Segmento C. Nonostante l’espansione in nuovi segmenti di mercato, il marchio intende rimanere fedele al proprio modello di business, che ha dimostrato di essere vincente. Questa strategia di Dacia, basata su una solida fiducia nel GPL e una cauta espansione nell’elettrico, mostra un approccio pragmatico e orientato al cliente.