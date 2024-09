Da qualche settimana il produttore tech Red Magic ha presentato per il mercato cinese un nuovo tablet da gaming. Si tratta del nuovo Red Magic Nova. Ora, però, l’azienda ha finalmente deciso di portare questo nuovo tablet top di gamma anche sul mercato globale. Tutto gli interessati potranno pre-ordinare questo fantastico tablet a partire dal prossimo 7 ottobre 2024. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Red Magic Nova, il nuovo tablet da gaming arriva a livello globale

Il produttore tech Red Magic ha da poco annunciato l’arrivo a livello globale del suo nuovo tablet da gaming. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al nuovo Red Magic Nova. Quest’ultimo ha le stesse caratteristiche tecniche della versione destinata per il mercato cinese. Anche qui, infatti, troviamo specifiche tecniche al top.

Nello specifico, il nuovo tablet dell’azienda può vantare la presenza dall’inedito processore Snapdragon 8 Gen 3 Leading Edition. Si tratta di una edizione potenziata del soc di casa Qualcomm con Cortex-X4 Prime da 3.4GHz. A supportare le performance, troviamo poi un sofisticato nuovo sistema di raffreddamento. Il nuovo tablet dispone poi di un ampio display con una diagonale pari a 10.9 pollici.

Nello specifico, si tratta di un pannello con tecnologia IPS LCD con una risoluzione pari a 2880 x 1800 pixel e con una frequenza di aggiornamento esagerata pari a ben 144Hz. Il tablet può inoltre contare sulla presenza di una batteria molto capiente pari a 10.100 mah con supporto alla ricarica rapida da 80W. Il corpo del tablet è realizzato in metallo ma, nonostante questo, il peso complessivo rimane contenuto. Si tratta infatti di un oeso dj appena 520 grammi e di uno spessore ridotto di soli 7.3 mm.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo tablet da gaming Red Magic Nova sarà disponibile all’acquisto a livello globale a partire dal 16 ottobre 2024 ad un prezzo di partenza di 499 euro. I pre-ordini, invece, partiranno dal prossimo 7 ottobre 2024