L’operatore telefonico italiano WindTre ha dalla sua parte svariate offerte di diverse tipologie, dalle offerte per la rete fissa alle offerte per la telefonia mobile. L’operatore, però, ha da poco deciso di proporre anche alcune offerte pensate per chi ha solo bisogno di giga per navigare. Una delle ultime arrivate, in particolare, è l’offerta di rete mobile denominata WindTre MIA Super Internet e quest’ultima si distingue per il suo costo davvero molto basso. Vediamo qui di seguito i dettagli.

WindTre, arriva la nuova offerta solo dati WindTre MIA Super Internet

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico italiano WindTre ha deciso di stupire proponendo una nuova offerta solo dati. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alla nuova promozione denominata WindTre MIA Super Internet. Quest’ultima si caratterizza dell’elevato rapporto tra qualità e prezzo.

Nello specifico, l’offerta in questione ha un costo di appena 6,99 euro al mese. A fronte di questa spesa, gli utenti potranno utilizzare ogni mese fino a 100 GB di traffico per navigare con connettività 5G alla massima velocità. Ad un costo leggermente più alto, è poi disponibile all’attivazione un’altra offerta solo dati di rilievo. Si tratta nello specifico dell’offerta solo dati denominata WindTre MIA Super Internet 100.

In questo caso, gli utenti avranno a disposizione ogni sempre fino a 100 GB di traffico dati con connettività 5G. A differenza dell’offerta precedente, però, una volta terminati i giga gli utenti potranno poi utilizzare giga senza limiti per navigare con connettività 5G ad una velocità massima pari a 10 mbps. In questo caso, però, gli utenti dovranno sostenere un costo leggermente più alto pari a 9,99 euro al mese.

Per tutte queste offerte, gli utenti potranno decidere di pagare o tramite credito residuo o con metodo di pagamento automatico Easy Pay (carte prepagate, conto corrente, ecc). Nel primo caso , il costo di attivazione delle offerte sarà gratuito.