Passando a ho. mobile puoi finalmente avere un’offerta completa con GB, sms, minuti ma non solo. Le nuove offerte lanciate da ho. mobile di consentono ti navigare alla velocità della luce grazie al 5G incluso. Non a caso, tutte le offerte sono state pensate per offrire agli utenti un’esperienza di navigazione eccezionale grazie ad una rete formidabile.

Oggi parliamo proprie delle due offerte ho. mobile attualmente disponibili che offrono anche il 5G per un’esperienza di navigazione online fantastica. Scopriamo insieme i dettagli delle offerte che oggi possono essere attivate ad un prezzo eccezionale.

ho. mobile: cambia operatore, il 5G è incluso

Hai sempre desiderato poter navigare online dal tuo smartphone alla velocità della luce? Non ne puoi più di rallentamenti e bug durante le tue sessioni online? Oggi c’è una soluzione e si chiama ho. mobile. L’operatore virtuale nel corso degli ultimi anni ha cercato di lavorare al meglio per offrire agli utenti un servizio sempre più perfetto. Passando a ho. oppure scegliendo di attivare un nuovo numero, puoi scegliere tra le due offerte disponibili con 5G incluso.

Nello specifico, stiamo parlando della promo che offre 200 GB in 5G, minuti e sms illimitati al costo di soli 9,99 euro al mese. Disponibile anche la promozione con ben 250 GB in 5G, minuti e sms illimitati al costo di 11,99 euro al mese. Entrambe le offerte sono disponibili per l’attivazione a partire da 2,99 euro, prezzo che varia in base all’operatore di provenienza. Per gli utenti che sono attualmente in TIM, Wind3, Very Vodafone e decidono di passare a ho. mobile, il costo di attivazione è di 29,90 euro. Inoltre, per questi ultimi, l’offerta può essere attivata solamente con autoricarica.

Ricorda che con ho. è disponibile il rimborso entro 30 giorni nel caso in cui non dovessi essere soddisfatto del servizio offerto. Inizia a navigare con ho. alla velocità della luce grazie al 5G incluso.