Ritorniamo in ambito gaming e lo facciamo con una saga che ha inciso il suo nome in grassetto su tutta la storia di Xbox e di altre piattaforme ovvero Halo, ma parleremo dell’ultima uscita ovvero Halo Infinite.

Gioco che all’istante ha preso molta popolarità che con il tempo si è lasciato andare.

Halo Infinite, ancora in circolazione?

Stiamo parlando di una delle più grandi occasioni che Xbox si è fatta rubare. Il gioco di 343, uscito a dicembre del 2021, ha riscontrato subito un successo clamoroso. Codesto aveva portato un numero enorme di giocatori, senza prendere in considerazione la valutazione media della critica che era particolarmente alta.

Molte sono le domande sul conto di Halo Infinite e del perché abbia fatto una fine del genere. Soprattutto se parliamo di un gioco che è il continuo di una saga che per interi anni ha fatto scintille. Sicuramente una parte lo ha fatto lo studio di Xbox che ha affrontato una gestione post-lancio abbastanza difficile. Tralasciando anche tutti i vari licenziamenti della software house e al cambio di leadership.

Il cambio effettuato sicuramente a riportato Halo Infinite a scalare la cima. Portando con se un numero di utenti sui 50k attivi mensilmente.

Gioco che attualmente registra un numero inferiori di vendite sicuramente per quanto riguarda il Game Pass e un numero di giocatori poco incisivo. Però Halo Infinite sembri portare costantemente soldi nelle casse di 343 e di Microsoft. A quanto pare anche lo store ha compiuto un buon lavoro che attraverso le varie microtransazioni del gioco qualcosa abbia funzionato.

Sicuramente Halo ha dimostrato di essere tutt’ora un’importante fonte di guadagno per Microsoft. La quale sembri avere qualcosa in mente anche per quanto riguarda il 25esimo anniversario di Xbox e della stessa saga. Quindi ci toccherà aspettare tutte le prossime novità che verranno sfornate a poco.