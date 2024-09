Il mondo delle automobili è ormai associato a quello della tecnologia, e tramite questa si punta senza dubbio ad un futuro molto più sviluppato. Ultimamente infatti è uscita la nuova versione beta di Android Auto.

Versione che sicuramente ci fa provare la versione che arriverà tra poco, piena di nuove novità.

Android Auto, nuova versione?

Manca davvero poco per il rilascio della nuova versione 12.8 stabile, la quale si è fatta precedere dalla sua beta.

Come detto poco fa con l’uscita della beta della versione 12.9 di Android Auto si mette un obiettivo finale per il lungo lavoro che c’è dietro questa nuova versione. Infatti questo progetto ormai continua andare avanti per ben più di un anno.

Però prima di addentrarci nel mondo della tecnologia va ribadito che Android Auto attualmente è la soluzione che Google mette a disposizione per tutti i suoi utenti. Per garantire uno spostamento sicuro. Avente come obiettivo principale quello di permettere al conducente di mantenere una concentrazione più che buona sulla strada. Aiutandosi per eventuali controlli o comandi tramite il Google Assistant.

Purtroppo ormai pensata come un abitudine per questa stessa applicazione, lo stesso team di sviluppatori non ha ancora fornito alcun tipo di informazione sulle novità che dovrebbe celare la nuova versione beta di Android Auto.

Normalmente non si può indovinare tutte le novità aggiunte alla beta. Però sicuramente si potrà sperare in qualche risoluzione di bug o dei piccoli miglioramenti aggiunti per la piattaforma. La quale con il passare dei mesi e l’aggiunta di nuove novità senza contare il suo funzionamento, sta attraendo molte persone. Che optano molto spesso per l’utilizzo di tale piattaforma mentre si è alla guida.

Quindi tocca ormai aspettare questi pochi giorni che mancano per poter provare la nuova versione di Android Auto e tutte le nuove novità che saranno aggiunte all’interno dell’app.