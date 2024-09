Vodafone: offerte SILVER a partire da 7,99 euro, ecco chi può averle

Vodafone ha intrapreso una vera e propria crociata contro le altre aziende e con le sue offerte più importanti.

Come è accaduto anche altre volte, diversi utenti che appartengono a gestori anche molto forti, hanno deciso di sbarcare dalla parte del forte gestore anglosassone, proprio alla luce di svariati aspetti importanti. Il primo consiste certamente nella qualità della rete, vero e proprio biglietto da visita che da sempre rappresenta Vodafone. Il secondo aspetto sta nella gran quantità di contenuti disponibili in ognuna delle due offerte in questione mentre il terzo aspetto fondamentale sta nel prezzo di vendita che così basso non è stato mai prima d’ora.

Vodafone Silver: le migliori offerte del giorno sono queste due, si parte da 7,99 €

Tra le offerte della gamma Silver di Vodafone ce ne sono due che sono tate riproposte proprio ora. La prima è quella che ha un prezzo di 7,99 € al mese e che offre 100 giga in 4G. Al suo interno, così come all’interno della seconda offerta, ci sono minuti senza limiti e 200 SMS. Nella seconda invece, per 9,99 € al mese, ecco 150 giga in 4G.

Queste offerte riescono ad arrivare sempre molto lontano, grazie a tutto questo insieme fatto di qualità, convenienza e quantità. Vodafone vuole ovviamente destinare le sue offerte solo ad alcuni utenti e non può di certo estenderle a tutti. Proprio per questo motivo bisogna ricordare che solo coloro che decidono di abbandonare il proprio gestore virtuale o magari Iliad possono sottoscrivere una delle due offerte illustrate nel paragrafo in alto. Dopo aver ricordato questo, è utile anche ricordare che chi vuole 50 giga in più può averli tranquillamente semplicemente scegliendo SmartPay come servizio di ricarica gratuito. È in questo modo che dunque si potrà aggiungere questa somma di giga a quelli già presenti nelle offerte. Vodafone permette inoltre di pagare il primo mese solo 5 €.