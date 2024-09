L’operatore telefonico virtuale Very Mobile ha da sempre proposto tantissime offerte di rete mobile super interessanti e ad un prezzo extra conveniente. Fino ad ora, però, l’operatore non ha mai promesso che questo prezzo sarebbe stato bloccato per sempre. In questi ultimi giorni, però, l’operatore sta specificando online sul proprio sito che il prezzo delle sue offerte è per sempre. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Very Mobile, prezzo bloccato per sempre per le sue super offerte di rete mobile

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale Very Mobile ha deciso di specificare che il prezzo delle sue super offerte di rete mobile sarà bloccato per sempre. Come già accennato in apertura, infatti, fino ad ora l’operatore non aveva mai specificato tutto ciò. Ora, però, gli utenti hanno finalmente una conferma ufficiale.

In particolare, l’operatore ha specificato che le sue offerte sono ora “per sempre” direttamente sul proprio sito ufficiale. Sempre sul sito, inoltre, l’operatore ha da poco prorogato la disponibilità delle sue offerte per qualche altro giorno. Gli utenti interessati avranno infatti tempo fino al prossimo 7 ottobre 2024 per attivare una delle super offerte dell’operatore virtuale.

Tra queste, spicca senz’altro l’offerta di rete mobile denominata Very 5,99. Quest’ultima include ogni mese fino a 75 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms illimitati verso tutti i numeri. Il costo che gli utenti dovranno sostenere sarà pari a soli 5,99 euro al mese. Ricordiamo che questa offerta è rivolta a tutti i nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero dai seguenti operatori telefonici:

“1Mobile, CMLink, CoopVoce, Daily Telecom Mobile, Digi Mobil, elimobile, Enegan, Fastweb/Sky Mobile, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, iliad, Intermatica, Lycamobile, Mundio Mobile, Noitel, NTmobile, NVmobile, Optima, Ovunque, PLINK, Plintron, PosteMobile, Rabona, Telmekom, Tiscali, Vianova, WithU”.