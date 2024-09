GoogleMaps, uno dei servizi più utilizzati offerti da Google, ha deciso di affrontare in maniera decisa il problema delle recensioni false. Una piaga che mina l’affidabilità della piattaforma. Molte aziende infatti cercano di manipolare l’immagine pubblica attraverso la pubblicazione di recensioni fasulle, sia positive che negative. I commenti positivi servono a migliorare la reputazione di un’attività. Mentre quelli negative possono essere utilizzati per penalizzare un concorrente. Questo comportamento, purtroppo molto diffuso, rischia di ridurre la fiducia degli utenti verso Google Maps e verso i dati che l’app fornisce.

Google Maps: più affidabilità e meno inganni

Per contrastare questo fenomeno, il team di sviluppatori dell’ omonima app ha messo a punto una nuova funzionalità. Quando un’attività viene coinvolta nella rimozione di recensioni false, un avviso apparirà nella sua scheda su Google Maps. L’icona che segnalerà questa condizione sarà un triangolo rosso, ben visibile agli utenti. L’avviso servirà a informare il pubblico che una o più recensioni non autentiche sono state eliminate. Garantendo così una maggiore trasparenza su quanto accaduto.

La nuova funzione non si limita a segnalare la rimozione delle recensioni false. Ma implica anche che l’ azienda abbia avviato un’indagine specifica sull’attività coinvolta. In alcuni casi, Google potrebbe decidere di imporre ulteriori sanzioni. Come la sospensione temporanea della possibilità di ricevere nuove recensioni o valutazioni. In questo modo, si cerca di incentivare a rispettare le regole. Evitando comportamenti scorretti che danneggiano la fiducia degli utenti.

I primi test di questa funzionalità sono stati effettuati negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Ma è probabile che in poco tempo possa essere estesa ad altri Paesi. Il colosso di Mountain View sta dunque puntando a migliorare la qualità del servizio offerto da Google Maps. Così da rendere la piattaforma sempre più affidabile.

In futuro, si prospettano ulteriori miglioramenti al sistema. Il tutto con l’obiettivo di offrire un’esperienza sempre più sicura e affidabile. La trasparenza e la fiducia sono infatti i pilastri su cui si può costruire una forte reputazione.