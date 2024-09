Fastweb: con 150 giga, la Mobile Full è l'offerta migliore

Con offerte così vantaggiose in giro sarebbe davvero difficile non voltarsi a guardare e pensare di abbandonare il proprio gestore di fiducia. Di operatori interessanti ce ne sono tantissimi in circolazione, anche se quelli che riescono a guadagnarsi più seguito sono sempre gli stessi. Fastweb è ovviamente uno di questi e non nasconde la sua grande forza nel proporre offerte piene di qualità.

Non è una notizia dell’ultima ora, ma semplicemente una conferma: sul sito ufficiale dell’azienda la soluzione migliore, quella con il 5G attivo, è ancora disponibile allo stesso prezzo di vendita.

Fastweb continua a vincere: la sua offerta è ancora la migliore

Per Fastweb è diventato un gioco da ragazzi mettere a ferro e fuoco la concorrenza e lo dimostrano le varie offerte che negli anni si sono fatte spazio tra le maglie della telefonia mobile. Secondo quanto riportato ultimamente, il sito web del gestore virtuale ospiterebbe al momento una delle migliori offerte mai viste prima. La Fastweb Mobile Full infatti è ancora lì disponibile con il solito prezzo e con i soliti contenuti tra minuti ed SMS. All’interno di questa soluzione si possono trovare minuti illimitati per le telefonate verso qualsiasi utente, ma soprattutto 200 giga in 5G per navigare alla massima velocità.

Chiaramente i vantaggi non finiscono qui, siccome Fastweb garantisce a tutti altri regali. Il gestore infatti consente di avere la scheda SIM gratuita ma permette anche di scegliere il formato eSIM. Con questo infatti, non serve attendere l’arrivo della scheda fisica a casa ed è dunque tutto più rapido per quanto concerne il processo di attivazione. In merito a quest’ultima, poi c’è una grande novità, ovvero la possibilità di procedere e utilizzando lo SPID. Nel caso in cui gli utenti volessero procedere diversamente, l’attivazione potrà essere fatta con la carta d’identità elettronica o sempre con il video di riconoscimento.