Dopo una lunga attesa, il Samsung Galaxy Fit3 è finalmente disponibile in Italia. Presentato per la prima volta quattro anni dopo il suo predecessore, lo scorso febbraio, la smartband ha fatto il suo debutto in alcuni mercati esteri. Gli utenti più impazienti avevano già iniziato ad acquistarlo tramite importazione da altri Paesi europei. Ma ora è possibile trovarlo anche nei principali store italiani, sia fisici che online. Tra questi troviamo Amazon, Unieuro e, ovviamente, il Samsung Shop ufficiale. Il quale garantisce tutti i vantaggi, compresa la garanzia italiana. Le versioni precedenti, seppur con lingua italiana disponibile, presentavano alcune piccole incongruenze. Come il formato della data non adattato al nostro sistema. Con la distribuzione ufficiale in Italia, ci si aspetta che questi dettagli siano stati risolti.

Prezzo e sconti disponibili su Samsung Galaxy Fit3

Il Samsung Galaxy Fit3 porta con sé numerose novità rispetto al modello del 2020. Uno dei miglioramenti più importanti riguarda lo schermo AMOLED. Quest’ ultimo ora raggiunge 1,61 pollici di grandezza, con un aumento del 45% rispetto al passato. Ciò rende il dispositivo più simile a uno smartwatch. Grazie anche al sensore di luminosità e al formato allargato. La parte posteriore è stata realizzata in alluminio. Mantenendo però il cinturino in silicone, che ora include un nuovo sistema di sgancio più pratico. La smartband vanta anche una certa resistenza all’acqua certificata IP68 e supporta fino a 5 ATM, ideale per chi pratica sport. Tra le caratteristiche tecniche troviamo il monitoraggio del battito cardiaco, dell’ossigeno nel sangue e del sonno. Oltre a più di 100 attività sportive, 6 delle quali con rilevamento automatico.

Il prezzo di lancio del Galaxy Fit3 è fissato a 65€. Ma su alcuni rivenditori come Amazon e Unieuro è già possibile trovarlo in offerta a 54,90€. Sul Samsung Shop Online, invece, gli utenti possono usufruire di uno sconto del 5% se acquistano tramite app. Oppure approfittando del ribasso previsto per gli studenti con il codice BTSCHOOL. L’orologio è disponibile in tre bellissime colorazioni, Nero, Argento e Oro Rosa. Insomma, il Galaxy Fit3 punta a diventare il compagno ideale per chi cerca una smartband completa a un prezzo competitivo.