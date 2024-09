Si parla sempre di più dell’importanza delle tecnologie innovative e dell’intelligenza artificiale nella vita di tutti i giorni. Non a caso, l’introduzione dell’AI in smartphone, PC ma anche nelle auto ci consente di ottimizzare alcune procedure che senza l’aiuto della tecnologia sarebbero più difficili da portare a termine. Con l’obiettivo di migliorare l’esperienza d’uso a bordo delle sue auto, Volkswagen ha deciso di utilizzare l’AI ancora di più. Proprio per questo, ha stretto un accordo con il colosso di Mountain View.

Non a caso, stiamo parlando di un passo avanti importantissimo per la casa automobilistica Volkswagen che sarà inevitabilmente in grado di migliorare ulteriormente l’esperienza d’uso dei suoi veicoli. Scopriamo insieme in cosa consiste la novità di Volkswagen e i vantaggi dell’accordo con Google.

Volkswagen: accordo con Google per l’AI sulle auto

Come accennato, Volkswagen punta sempre di più a portare sul mercato veicoli dotati di tecnologie avanzate. Non dimentichiamo che il costruttore aveva già introdotto ChatGPT per ottimizzare le funzioni di assistenza vocale alla guida. L’accordo con Google permette, da adesso in poi, di dotare le auto con l’intelligenza artificiale per migliorare completamente l’esperienza di guida.

Nello specifico, Volkswagen ha deciso di procedere con l’introduzione di alcune funzionalità di AI nella sua app myVW. Non a caso, punta a sfruttare il servizio di Google per migliorare il nuovo assistente virtuale myVW. Secondo quanto diffuso, però, ciò riguarderà per il momento solamente il mercato americano e i veicoli Atlas e Cross Sport e model year 2024.

I possessori di questi veicoli hanno dunque a disposizione una vera e propria assistenza alla guida. L’applicazione myVW consente di utilizzare l’assistente virtuale per avere informazioni relative al veicolo o risolvere alcune problematiche ad esso inerenti. Secondo quanto diffuso da Volkswagen, l’app myVW ha un assistente virtuale che si basa sul modello linguistico Gemini di Google. Modello che consente agli automobilisti di avere a portata di mano informazioni utili in qualsiasi momento ma anche consigli relativi alla manutenzione del veicolo.