I tablet Android sono tornati in auge, dopo un periodo in cui l’attenzione sembrava andare scemando verso tale tipologia di prodotto, ecco che i consumatori si sono effettivamente ricordati della loro presenza, ed aziende come Teclast stanno riproponendo innumerevoli modelli di qualità. Tra questi spicca sicuramente il Teclast P50, un modello con sistema operativo Android 14, ed una serie di specifiche tecniche da tenere assolutamente in considerazione.

Il processore è forse il lato più negativo del prodotto, essendo a tutti gli effetti un Unisoc T606, sebbene sia un octa-core con frequenza di clock che può raggiungere i 2Ghz, con alle spalle 14GB di RAM e 128GB di memoria interna (a suo modo espandibile tramite l’ausilio di una microSD). Il tablet offre connettività WiFi dual-band, con possibilità di inserire una SIM per il collegamento anche lontano dalla rete internet, così da poterlo utilizzare senza alcun problema in mobilità.

Tablet Android: un prezzo mai visto prima

Il Teclast P50 può essere oggi acquistato su Amazon ad uno dei prezzi più convenienti degli ultimi tempi, se considerate giustappunto che l’ordine di base avrebbe un costo di 189 euro, ma grazie alla fantastica promozione, che prevede un coupon da applicare gratis, la spesa finale da sostenere equivale solamente a 119 euro (il coupon è appunto da 70 euro, e ricordatevi che dovete applicarlo manualmente). Acquistatelo subito a questo link.

La batteria integrata è da 8000mAh, un quantitativo più che sufficiente per garantire lunghe sessioni di utilizzo, anche su più giorni consecutivi; meno attraente è il comparto fotografico, dove spicca chiaramente la fotocamera posteriore da 13 megapixel, qualitativamente più che sufficiente per la maggior parte degli utilizzi, anche se siamo convinti che quasi nessuno acquista un tablet di questo tipo per scattare fotografie, o sbagliamo?.