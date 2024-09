Xiaomi Watch 2 è lo smartwatch che molti utenti desiderano, un prodotto capace di mettere a disposizione del consumatore un risparmio superiore al normale, essendo comunque uno dei migliori per quanto riguarda il rapporto qualità/prezzo, integrando al proprio interno la possibilità comunque di accedere ad una serie di funzionalità di livello decisamente superiore al normale.

Il prodotto presenta processore Qualcomm Snapdragon W5+ Gen1, con un’ottima gestione energetica, infatti garantisce una autonomia fino a 65 ore di utilizzo continuativo, raggiungendo a tutti gli effetti i top della categoria. Il tutto senza dover minimamente rinunciare alla qualità del display, essendo comunque un componente da 1,43 pollici di diagonale, tecnologia AMOLED di ottimo livello, completamente touchscreen, con alle spalle colori precisi, affidabili e duraturi nel tempo.

Ricevete le offerte Amazon esclusive sul vostro smartphone, iscrivendovi al nostro canale Telegram dedicato, dove vi aspettano anche i codici sconto gratis.

Xiaomi Watch 2: un’occasione folle su Amazon

Un prezzo quasi mai visto prima d’ora per lo Xiaomi Watch 2, infatti il suo valore consigliato di listino sarebbe di 199 euro, ma per avvicinare più utenti possibili all’acquisto, Amazon ha pensato di applicare uno sconto del 27%, così da poter arrivare a spendere solamente 145,99 euro per il suo acquisto finale, sempre approfittando della solita ottima garanzia legale della durata di 24 mesi, che riesce a coprire tutti i difetti di fabbrica. Collegatevi qui per l’acquisto.

Il sistema operativo integrato è Google Wear OS, soluzione più che adeguata per la tipologia del prodotto che apre le porte ad una infinità di funzionalità e di possibilità, come ad esempio le oltre 160 modalità sportive differenti, il classico monitoraggio della salute, tra cui troviamo battito cardiaco, percentuale di ossigeno nel sangue, calorie bruciate, passi percorsi e non solo. Il prodotto è completamente impermeabile