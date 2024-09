Tra pochi giorni scatterà lo stop per alcune vetture nella zona a traffico limitati di Milano. Il 1° ottobre 2024: questa la data scelta per dire stop all’ingresso di alcune auto nella zona a traffico limitato del capoluogo lombardo. Come sappiamo, la lotta alle emissioni di CO2 e il conseguente obiettivo di ridurre l’inquinamento causato dai veicoli ha spinto a decisioni che potrebbero non piacere a tutti.

Ci troviamo, infatti, davanti ad una decisione drastica che costringe alcuni automobilisti a non poter più utilizzare la propria auto. Scopriamo insieme maggiori dettagli riguardo la decisione che sarà in vigore dall’1 ottobre 2024, dunque tra pochissimi giorni.

Milano: stop alle auto Euro 3 a benzina nell’Area C

Mancano davvero pochissimi giorni all’1 ottobre 2024. Una data importante per tutti gli automobilisti che sono in possesso di un’auto Euro 3 a benzina. A partire da questa data, infatti, non sarà più consentito accedere con una vettura nell’Area C della città di Milano.

Non pochi i malumori visto che il nuovo divieto va ad aggiungere un’ulteriore categoria di auto alla lista dei mezzi che non possono più accedere nel centro del capoluogo lombardo. Non dimentichiamo, infatti, che il divieto di accesso all’Area C nella città di Milano è già in vigore per le auto a benzina Euro 0, Euro 1 e Euro 2. Dunque, tutte le auto diesel fino a Euro 5 e quelle a doppia alimentazione gasolio-gpl o gasolio-metano da Euro 0 a Euro 4.

Dal 1 ottobre 2024, lo stop riguarderà tutte le vetture a benzina Euro 3. Vi è però possibilità di deroga per tutti coloro che risultano essere cittadini residenti all’interno dell’Area C. Analoga situazione per i taxi ed NCC fino a 9 posti a cui è consentito entrare nella zona a traffico limitato (Area C) anche con una vettura Euro 3 fino all’1 ottobre 2025. Pochissimi giorni dunque per il nuovo stop alle Euro 3 benzina nella città di Milano.