CoopVoce ha annunciato il 26 settembre 2024, il rilancio dell’offerta Evo 50 a soli 5,90 euro al mese, disponibile per i nuovi clienti che effettuano la portabilità del numero. L’attivazione e il primo mese sono gratuiti, ma l’offerta è attivabile esclusivamente online e resterà valida fino al 2 ottobre 2024, salvo proroghe. La proposta include minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 1000 SMS e 50 GB di traffico dati in 4G.

Le imperdibili offerte Evo 50 e Evo 200

Questa non è la prima volta che l’offerta viene proposta: già dall’8 agosto al 5 settembre 2024, era stata disponibile con un bonus di 25 euro di traffico telefonico omaggio. Attualmente, l’offerta affianca Evo 200, un altro piano di CoopVoce a 7,90 euro al mese, anch’esso con attivazione e primo mese gratuiti.

CoopVoce permette anche l’utilizzo delle eSIM, le schede digitali che non richiedono l’uso di una SIM fisica. Inoltre, da luglio 2024, l’identificazione online per attivare una nuova SIM può essere completata tramite SPID, riducendo i tempi di attesa rispetto alla videoidentificazione. CoopVoce, operatore virtuale attivo sul mercato della telefonia da 17 anni, sfrutta la rete TIM 4G, con velocità fino a 150 Mbps in download e 50 Mbps in upload. Il servizio VoLTE, introdotto a marzo 2023, consente di effettuare chiamate su rete 4G, migliorando la qualità delle conversazioni.

Se il credito del cliente non è sufficiente al momento del rinnovo, l’offerta viene sospesa per 30 giorni. Durante questo periodo, minuti e SMS vengono tariffati in base al piano base, mentre il traffico dati viene bloccato. CoopVoce ha introdotto il servizio Rinnovo Facile, che permette di rinnovare automaticamente l’offerta. In roaming all’interno dell’Unione Europea e nel Regno Unito, minuti e SMS sono utilizzabili alle stesse condizioni italiane, con un limite massimo di 11 GB al mese per il traffico dati, salvo errori sul sito ufficiale dell’operatore.

CoopVoce e la sua ricerca di innovazione

CoopVoce si conferma quindi un’opzione flessibile e competitiva per chi cerca offerte di telefonia mobile convenienti, con un’ampia gamma di servizi aggiuntivi come l’utilizzo delle eSIM, il VoLTE e l’attivazione semplificata tramite SPID. La possibilità di accedere a una rete solida come quella di TIM, unita a un buon rapporto qualità-prezzo, rende questo operatore una scelta interessante per diversi tipi di utenti.