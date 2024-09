Meizu ha presentato il suo nuovo anello smart. Si tratta di StarV Ring 2 ed è stato mostrato durante l’evento dell’ecosistema AI Meizu. Il produttore cinese ha parlato del nuovo dispositivo indossabile mettendo in evidenza l’impegno di quest’ultimo per il monitoraggio della salute degli utenti che lo indossano. L’anello smart presenta uno stile elegante ed innovativo insieme ed offre una valida alternativa per poter controllare il proprio stile di vita.

Meizu presenta il suo nuovo anello intelligente

Il dispositivo è stato ideato pensando a tutti gli utenti che necessitano di un monitoraggio costante delle loro condizioni fisiche. A tal proposito, l’anello di Meizu è dotato di un sistema in grado di valutare il rischio di glicemia elevata. In questo caso l’azienda garantisce un tasso di accuratezza pari all’80%. Oltre ciò il dispositivo monitora anche una serie di altri parametri.

E non è tutto, l’anello smart di Meizu presenta anche ulteriori funzioni interessanti. Quest’ultime permettono a chi indossa il dispositivo di ottenere una panoramica dei propri livelli di attività e dello stato di salute generale. Un’opzione importante che garantisce anche di ottenere un monitoraggio dei progressi fisici nel tempo.

Per il momento non è chiaro se il dispositivo smart debutterà anche sul mercato mondiale. Inizialmente, il Meizu StarV Ring 2 debutterà in Cina con la colorazione denominata Meteor Black. Oltre al monitoraggio della salute, il dispositivo è in grado di integrarsi anche con altri dispositivi dell’ecosistema del produttore cinese. Un esempio, sono gli occhiali smart StarV Air 2. Inoltre, sarà possibile interagire con il proprio smartphone e controllare persino la fotocamera del proprio dispositivo mobile. Infine, l’indossabile di Meizu è dotato di sensori di prossimità. Dettaglio che permette agli utenti di sbloccare ed avviare la propria auto senza usare le chiavi. Il prezzo di lancio dell’anello smart di Meizu è di 1.099yuan, ovvero circa 140euro.